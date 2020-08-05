بعد انتحار طلاب بسببها.. استشارية نفسية تقدم نصائح لتقبل نتيجة الثانوية العامة

ماما

حالة من الإحباط سيطرت على بعض أولياء الأمور وخاصة الأمهات عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة، وحصول أبنائهن على مجاميع منخفضة بعد حالة القلق والترقب في انتظار إعلان النتيجة التي أصابت بعض أولياء الأمور بالخوف والقلق على مصير أبنائهم.

وعقب إعلان نتيجة الثانوية العامة ظهرت بعض حالات انتحار الطلاب نظرا للمجاميع المنخفضة، حيث حاول طالب وطالبة بالقسم العلمي للثانوية العامة الانتحار بمدينة الغردقة حزنا على النتيجة باستخدام طريقتين مختلفتين للانتحار؛ حيث حاول الشاب تناول حبوب سامة بينما اتجهت الطالبة لقطع شريان يدها، وجرى عمل محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق.

استشاري نفسي: المجتمع يواجه خطر انتحار الطلاب كل عام

قالت الدكتورة هالة حماد، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، لـ"هن"، إن المجتمع يواجه خطرا حقيقيا يتكرر كل عام وهو انتحار الطلاب خوفًا من مواجهة الأهل، والشعور الدائم بتأنيب الضمير لكثرة مصروفات دروس الثانوية العامة.

ولتفادي الوقوع في هذا المأزق المأساوي، قدمت "هالة" مجموعة نصائح للآباء حول كيفية التعامل مع الأبناء عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة، نستعرضها في السطور التالية.

طمأنة الأبناء وتذكيرهم دائما بأن النتيجة توفيق من عند الله.

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الابتعاد عن التهويل والتعامل مع نتيجة الثانوية العامة وكأنها "نتيجة حياة"، وذلك لأن النتيجة ليست مقياسا وحيدا للنجاح.

لا داعي للقلق والتفكير بشكل مبالغ فيه، ما يتسبب في توتر الطلاب.

الابتعاد عن اللوم والعصبية التي تؤثر في نفسية الطلاب، في حال النتيجة السيئة.

نسيان الماضي والتفكير في المستقبل.

الحصول على إجازة لإبعاد الطلاب عن التوتر.

الابتعاد عن استخدام مصطلحات "كليات القمة"، وذلك لأن نجاح الإنسان في الحياة لا يتوقف على نتيجة.

التفاؤل والنظرة المستقبلية التي تبعث على الأمل، والابتعاد عن اللوم.