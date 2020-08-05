لو مش بيطول.. 5 نصائح لنمو الشعر سريعا في المنزل

لايف ستايل

تعاني العديد من الفتيات من عدم نمو الشعر، تحديدا طوال فصل الصيف، الذي تتلف فيه بصيلات الشعر بسبب أشعة الشمس وارتفاع درجة الحرارة.

وفيما يلي بعض الحلول السحرية السريعة، التي تؤدي إلى زيادة طول الشعر وكثافته سريعا، وفقا لما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا".

استعمال المناشف بطريقة صحيحة

يجب الابتعاد عن لف الشعر المبلول عقب غسله، حيث إن الشعر يتميز حينها بكونه ضعيفا وأكثر عرضة للتساقط في حالة أنه مُبلل.

استخدام قناع البيض

يعد البيض من العناصر الغذائية المهمة لنمو وصحة الشعر، ويحتوي على نسبة عالية من البروتينات، ويمكن تحضير قناع الشعر منه، من خلال خلط بيضة واحدة مع ملعقة من زيت الزيتون، مع وضع الخليط على الشعر لمدة 20 دقيقة قبل غسله بالشامبو.

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تصفيف الشعر بدون إفراط

يتسبب التصفيف المفرط للشعر في سقوطه وضعفه وتقصفه، إلا أنه يجب تسريحه مرة على الأكثر يوميا، لإعطائه فرصة للتنفس بشكل مناسب.

قص الشعر

ينصح بقص أطراف الشعر كل 6 إلى 8 أسابيع، نتيجة تأثره بعوامل الطقس المتقلبة، حيث يساعد القص على نمو الشعر بشكل جيد.

قلب الشعر رأسا على عقب

قلب الشعر رأس على عقب لمدة 3 دقائق كل يوم، يساعد على تحسين الدورة الدموية وتغذية بصيلات الشعر.