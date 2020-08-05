فيفي عبده تستقبل حفيدها الجديد بملابس غرفة العمليات

علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة فيفي عبده، عن استقبالها لحفيدها من ابنتها هنادي، ونشرت عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، صورة لها بملابس غرفة العمليات، تجمعها بالطبيب الذي أجرى الولادة لابنتها.

وعلقت فيفي عبده على الصورة قائلة: "الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، النهاردة ربنا رزق بنتي هنادي وجوزها شادي بمولود جديد.. أنا بشكر دكتور شريف باشا سيف، على اهتمامه ببنتي".

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وتفاعل متابعو الفنانة فيفي عبده، مع الصورة، عبر التعليق عليها، ومنهم أصدقائها، فعلقت الفنانة جومانا مراد: "ألف مبروك حبيبتي، يتربى في عزكم"، والفنانة عبير صبري: "مليون مبروك حبيبتي"، ولفنانة هند صبري: "ألف مليون مبروك".

ويذكر أن فيفي عبده، قدمت خلال شهر رمضان الماضي، برنامج "خلي بالك من فيفي"، وهو برنامج مقالب يعتمد على استضافة فيفي، لأحد النجوم في منزلها، وتنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية.