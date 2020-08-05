غازات ودهون وانتفاخ.. 7 عوامل تؤدي إلى مشاكل في البطن

صحة

تتعرض البطن لمشكلات صحية كثيرة منها الانتفاخ والغازات، بسبب عادات غذائية غير صحية تمارس بشكل يومي، وتلك العادات تؤثر سلبا في الصحة وعلى شكل البطن، كما تسبب تراكم الدهون، وفيما يلي 7 عادات غذائية تسبب مشكلات البطن، بحسب موقع "هيلث".

المشروبات الغازية

المشروبات الغازية الدايت مضللة تماما، حتى لو جاءت بدون سكر أو سعرات حرارية، حيث وجدت دراسة أجريت في مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس، أن المشاركين في الدراسة الذين تناولوا أكثر من علبة من المشروبات الغازية في اليوم الواحد، عانوا زيادة بنسبة 500% في محيط خصرهم، ويرجع ذلك إلى وجود الأسبارتام في المحليات الاصطناعية المستخدمة لتحلية هذه المشروبات الغازية.

السوشيال ميديا

قالت عدة دراسات إنه يمكن أن يؤدي التصفح على الإنترنت قبل النوم إلى تأخر النوم بسبب الضوء المنبعث من الهاتف، ما يحد من إنتاج الميلاتونين (هرمون النوم) في الدماغ.

ويمكن أن يؤدي النوم غير الكافي، إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي الخاصة، وتشجيع سلوكيات الأكل غير الصحية، وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة السمنة والدهون في البطن.

تناول الطعام في مجموعة

تناول الطعام مع شخص واحد، يمكن أن يزيد من حجم وجبتك بنسبة تصل إلى 33%، بحسب ما ذكر في مجلة "Nutrition" أما تناول الطعام مع شخصين فيمكن أن يزيد من ذلك بنسبة 47%، أما تناول الطعام مع 4 أو 6 أو 8 أصدقاء يزيد ذلك، بنسبة 69 و70 و96% على التوالي.

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الأطباق الكبيرة

قالت دراسة أجريت في جامعة كورنيل، إن تناول الطعام في أطباق كبيرة، يزيد من السعرات الحرارية، ويزيد من الوزن، لتصبح سمينًا، وتزيد من دهون البطن أيضًا.

السرعة والغضب

إذا كنت تتحلى بالسرعة والغضب وامتد ذلك إلى مائدة الطعام الخاصة بك، وأصبحت من عاداتك الأكل بسرعة فأنت بالتأكيد على طريق اكتساب بعض الدهون في البطن.

السرير

لا يوجد شيء أكثر راحة من الاسترخاء في السرير كل يوم، ولكن ذلك يمكن أن يمنحك بطنًا أكبر، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة Cell Press.

وفقا للأبحاث البقاء في درجات حرارة أكثر برودة، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الدهون في الجسم بشكل ملحوظ، حيث يضطر جسمك إلى حرق سعرات حرارية إضافية، للحفاظ على درجة حرارته الطبيعية.

العشاء

أفضل وقت لتناول العشاء هو ما بين الساعة 7 مساءً حتى الساعة 9 مساءً، وعند تخطي تلك الساعات، قد ينتهي بك الأمر إلى اكتساب بعض الدهون في البطن بسبب تناول الطعام متأخرا.

ويجب أن تكون هناك فترة 3 ساعات بين العشاء ووقت النوم، وبالتالي، فإن تناول العشاء في الوقت المناسب، هو الحل الوحيد في هذه الحالة، وذلك لحرق سعرات العشاء قبل النوم وتجنب تراكمها.