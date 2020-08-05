4 أطعمة تمنع امتصاص الحديد بجسمك (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: يحتاج الجسم للحصول يوميًا على أطعمة غنية بالحديد لمنع الإصابة بالأنيميا ومضاعفاتها الصحية، إلا أن هناك بعض المأكولات التي لا يُنصح بتناولها مع الحديد، حيث تعيق عملية امتصاصه. اضغط هنا

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