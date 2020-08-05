4 مناطق بجسمك مناسبة لرش العطور وأخرى تجنبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

رائحة العطور التي نقتنيها ونضعها على أجسامنا، تعكس أذواقنا ومدى اهتمامنا بمظهرنا، لذا نستعرض ما هي الأماكن المناسبة لرش العطر عليها في جسدك والأخرى التي عليك تجنبها وفقا لموقع "برايت سايد" الأمريكي.

خلف الركبة

الرش خلف ركبتيك (عندما يتم كشفها)، مكان مناسب لرش العطر، وذلك لوجود نقطة نبض سوف تفعل العجائب. للحصول على نتائج أفضل، العطر الرذاذ مباشرة بعد الاستحمام وبعدها وضع كريم مرطب.

رشه بين الفخذين الداخلين

مع أنه من الخطر أن ترش العطور حول الأماكن الخاصة، يمكنك أن تفعل ذلك بين الفخذين الداخلين، الحرارة ستقوي الرائحة وستدوم طوال اليوم.

لا ترشه على إبطيك

الغدد العرقية للإبطين سوف تتفاعل مع العطر الذي يمكن أن يسبب الإحساس بالحكة. بغض النظر عن ذلك، حتى لو قمت بتطبيقه هناك، لن تحصل على نتائج جيدة، لتفاعل العطر مع رائحة العرق.

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هناك أماكن أخرى بجسدك عليك تجنب رش العطر عليها أو حولها

منطقة البيكيني

إذا استخدمت العطر حول منطقة البيكيني الخاصة بك، يمكن أن يؤدي إلى جفاف الجلد وتهيج تلك المناطق بسهولة، ما يؤدي إلى الحكة والالتهاب.

قرب العينين

تجنبوا رش العطور في المناطق المحيطة بعينيكم، ويمكن أن تضرك العطور المحتوية على الكحول والإيثيل ضررا بالغا إذا تلامست مع مناطق شديدة الحساسية.

على اليدين

المعصم أحد الأماكن الأكثر شيوعا لرش العطور، ينبغي أن تتجنب وضعه على يديك. وإذا لامسته يداك، يمكن للعطور الكحولية أن تجعل جلدك جافا.