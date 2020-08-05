محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - كريم حسن: أدى انفجار هائل في العاصمة اللبنانية بيروت، أمس الثلاثاء، إلى وقوع حوالي 4000 جريح وأكثر من 100 حالة وفاة، فضلاً عن انبعاث غازات سامة ناتجة عن انفجار نترات الأمونيوم، فما أضرار التعرض لتلك الغازات على الصحة؟ لقراءة التفاصيل اضغط هنا:

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد حادث الانفجار.. كيف تؤثر انبعاثات نترات الأمونيوم على سكان بيروت؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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