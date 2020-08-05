لـ4 فوائد.. لا تترك باب غرفة النوم مفتوحا في الليل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

سواء كان ترك باب غرفة النوم مفتوحًا يمنحنا فرصة لسماع أصوات أطفالنا بشكل أفضل أو يسمح للهواء النقي بالدخول، فقد ثبت أن ذلك الأمر ليس الخيار الأفضل.

هناك بعض الأسباب التي تجعلنا من الضروري إغلاق الباب في الليل دائما، للحفاظ على سلامتنا، وفقا لموقع " Bright Side".

سيكون لديك فرصة أفضل للنجاة من حريق

إذا تركت باب غرفة نومك مفتوحًا عند النوم وكان هناك حريق، فقد ينتشر بشكل أسرع في غرفتك، بينما يمنحك الباب المغلق المزيد من الوقت للتصرف وإنقاذ نفسك.

ستحافظ على درجة الحرارة في الغرفة حتى 100 درجة فهرنهايت، والتي يمكن تحملها أكثر بكثير من 1000 درجة فهرنهايت، بالإضافة إلى ذلك، فإن الدخان السام لن ينتشر بسهولة.

Advertisements

يمنع الضوضاء وسيعطيك نومًا أكثر عمقا

إذا كنت تعيش في بيئة مزدحمة بالسكان وكان نومك خفيفًا، فربما تجد صعوبة في النوم، لذلك فإن إغلاق الباب هو خيار رائع، حتى لو لم تكن معتادًا عليه، بالإضافة إلى أن الباب المغلق سيجنبك سماع أصوات الأشخاص في الغرف المجاورة لك.

يزيد من فرص الاستيقاظ بشكل أسرع في حالة وجود سرقة

يمكن أن يمنحك باب غرفة النوم المغلق، فرصة للتصرف إذا سمعت أن أحدهم قد اقتحم منزلك أو على وشك القيام بالسرقة، سيسمح لك ذلك أيضًا بالبقاء أكثر أمانًا أثناء انتظار وصول الشرطة لإنقاذك.

يمنحك الباب المغلق طاقة إيجابية

أحد مبادئ "فنج شوي" ( فلسفة صينية تعني فن التناغم مع الفضاء المحيط والتصالح مع الطبيعة المحيطة بالإنسان)، حول غرف النوم هو تجنب النوم بباب مفتوح، هذا لأن كل الطاقة الإيجابية الموجودة في الغرفة يمكن أن تخرج، وبالتالي فإن إغلاقها سيمنحك شعورًا بالأمان والسلامة، سيكون لديك أيضًا عقل أكثر هدوءًا.