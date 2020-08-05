تعرفي الى البدلة موضة ما قبل خريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 أغسطس 2020 10:44 مساءً - أطلقت دور الأزياء صيحات مجموعات ما قبل خريف 2020 ومنها موضة البدلة الرائجة .



عبّري عن أسلوبك الجريء من خلال اختيارك للبدلة ، والفتي الأنظار بأسلوبك العملي الجميل، البعيد عن المبالغة والتكلّف. هذه الصيحة ليست وليدة اليوم بل تعود في كل موسم لثبت نفسها من جديد ولا يمكن أن تغيب عن ساحة الموضة.

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ALAIA







البدلة موضة لا تموت

BARBARA BUI

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كانت هذه الصيحة بارزة جداً في تسعينات القرن الماضي بشكل كبير وعادت هذه الموسم بشدة وبرزت لدى دور عديدة أمثال ايزابيل ماران التي لطالما عودتنا على البذلات في تصاميمها، وعلايا وبربارا بيو وكريستوفر كاين وسلفاتوري فيراغامو وغيرهم كثر... كل منها قدمتها بأسلوبها الخاص وبطريقة تحاكي امرأتها من خلالها.

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نصائح لارتداء البدلة بأسلوب أنيق

THE ROW



كوني عصرية وسباقة وارتدي البذلة بأسلوب أنيق من خلال النصائح التالية:

-يمكنك التنويع في تنسيق البذلة، فاما تختتارينها بلون موحد متناغم أو تنسقي السترة والقميص والسروال بشكل متناسق مع بعضهم البعض.

-أضيفي الأكسسوارات الجريئة الى البدلة، كالسلاسل والساعات الأنيقة وغيرها...

-يمكنك أن ترتدي الكعب الكلاسيكي معها أو الأحذية المسطحة التي تأتي أيضاً بأسلوب ذكوري.

-زيني عنقك بوشاح كلاسيكي ذات نقشة جميلة ومميز.

- توجهي نحو الحقائب الكبيرة أو ما يعرف في عالم الموضة بالـ Tote Bag أو الحقيبة التي تأتي بأسلوب Suitcase .

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