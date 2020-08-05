كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 أغسطس 2020 10:44 مساءً - مع اقتراب موسم الخريف، أصدرت بعض العلامات العريقة في صناعة مستحضرات الجمال، مجموعة رائعة من ألوان المناكير التي ستكون موضة رائجة جداً في خريف 2020. وهي تشتمل على الكثير من ألوان طلاء الأظافر القوية حيناً والداكنة حيناً آخر. إلا أنها في الأحوال كافة تمنح أظافرك مظهراً في غاية الأناقة والجمال.



وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة ألوان مناكير موضة خريف 2020، لتختاري من بينها ما يعجبك.



المناكير الأسود

المناكير الأسود



إذا كنت تتجنبين استخدام المناكير الأسود، الذي يعد خياراً جريئاً لكثيرات، فعليك تبديل رأيك، كونه من أكثر ألوان المناكير رواجاً لخريف 2020. ننصحك بتجربة طلاء الأظافر الأسود من علامة إيف سان لوران yves saint Laurent، حيث لا تحتاجين سوى وضع طبقة منه، لإنشاء لمسة سوداء نهائية مكثفة وأنيقة.

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المناكير الأحمر البرتقالي

المناكير الأحمر البرتقالي



يناسب المناكير الأحمر البرتقالي، الذي سيكون موضة رائجة جداً في خريف 2020، جميع ألوان البشرة، لا سيما البشرة ذات النغمات الذهبية. كما أنه يضيء البشرة الداكنة ويمنحها الإشراقة ويجعل لونها يبدو أفتح. ننصحك بتجربة طلاء الأظافر الأحمر البرتقالي من علامة O.P.I: Nail Lacquer in Cajun Shrimp.

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المناكير النيود

المناكير النيود



يلائم المناكير النيود جميع ألوان البشرة، ويناسب جميع الأوقات، كونه يتناغم مع مختلف ألوان الملابس. اعتمديه هذا الخريف لأنه سيكون ضمن لائحة أكثر ألوان المناكير رواجاً لهذا الخريف. ننصحك بتجربة طلاء الأظافر النيود من علامة جين سون JIN Soon.



المناكير الوردي

المناكير الوردي



اعتمدي لخريف 2020 المناكير باللون الوردي الخفيف، الذي يضيف الإشراقة الى يديك وأظافرك، كما سيجعل لون بشرتك تبدو أفتح، لا سيما إن كنت من صاحبات البشرة الداكنة. ننصحك بتجربة طلاء الأظافر الوردي من علامة ديور Dior، فهو سيتناغم مع جميع السترات التي ترغبين في ارتدائها.



الميتاليك الرمادي

الميتاليك الرمادي



إن المناكير الميتاليك باللون الرمادي، الذي يعد من ألوان المناكير الرائجة هذا الخريف، سيمنح أظافر وميضاً ولمعاناً رائعين، مما يمنح أظافرك جمالاً ومظهراً مميزاً يلفت الأنظار إليك. ننصحك بتجربة طلاء الأظافر باللون الميتاليك الرمادي من علامة Essie: Gadget Free.

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