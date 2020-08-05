خلطات زيت شجرة الشاي لعلاج البشرة الدهنية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 أغسطس 2020 10:44 مساءً - يُعتبر زيت شجرة الشاي من أفضل أنواع الزيوت المطهرة والمضادة للبكتيريا، ويُستخدم في العديد من المستحضرات والكريمات التجميلية المختلفة، ومن أكثر الزيوت فعالية للبشرة الدهنية؛ إذ يُساعد في التحكم بالإفراط في إنتاج الزيوت وإزالتها. كما ويُعتبر من العلاجات المنزلية القوية لمعالجة ومكافحة حب الشباب والآثار الناتجة عنه. وبما أن "الخليج 365.نت" يحرص على جمالك، اختار لك أفضل خلطات زيت شجرة الشاي للعناية ببشرتك الدهنية وطرق تطبيقها:



زيت شجرة الشاي للبشرة والتخلص من حب الشباب

زيت شجرة الشاي للعناية بالبشرة والتخلص من حب الشباب

يتميّز زيت شجرة الشاي بفوائد جمالية عدّة؛ لخصائصه الهامة والفعّالة في علاج مشكلات البشرة لا سيما الدهنية منها والتي تُعد الأكثر عرضة للإصابة بحب الشباب؛ حيث أن السبّب المباشر لحب الشباب هو تراكم الدهون على البشرة الدهنية، مما يسبّب غلق المسام. وبالتالي، يظهر حب الشباب. إضافة إلى أن زيت شجرة الشاي يقي البشرة من الالتهابات المختلفة.



خلطات زيت شجرة الشاي للبشرة الدهنية

خلطات زيت شجرة البشرة للتخلص من حب الشباب



إليك، أفضل الخلطات الطبيعية من زيت شجرة الشاي للحصول على بشرة صافية وخالية من حب الشباب.



خلطة زيت شجرة الشاي وخل التفاح

خلطة زيت شجرة الشاي وخل التفاح للبشرة الدهنية

يُعد خل التفاح فعالاً جداً في شفاء معظم المشاكل المرتبطة بالجلد، وخاصةً حب الشباب، حيث يكافح، ويقتل البكتيريا التي تسبب حب الشباب من خلال المركبات العضوية المتوفرة فيه.



المكَّونات:

ملعقة صغيرة واحدة من خل التفاح.

قطرتان إلى ثلاث قطرات من زيت شجرة الشاي.

قطعة من القطن.

طريقة الإستخدام:

تُخلط المكَّونات مع بعضها البعض، وتُطبق على المناطق المتضررة بإستخدام القطن، وتُترك مدة خمس إلى سبع دقائق، تُغسل بالماء العادي، وتكرر مرة واحدة كل يوم، وعند القضاء على مشكلة حب الشباب تكرر مرة واحدة كل ثلاثة إلى أربعة أيام.

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خلطة زيت شجرة الشاي والعسل

تُساعد خلطة زيت شجرة الشاي والعسل في علاج حب الشباب والعناية بالبشرة



زيت شجرة الشاي مطهر طبيعي ينظف المسام، ويقضي على البكتيريا المسببة لظهور مشاكل حب الشباب، ويُساعد العسل في معالجة حب الشباب، والحصول على بشرة خالية من الندوب.

المكَّونات:

أربع إلى خمس قطرات زيت شجرة الشاي.

ملعقة صغيرة واحدة من العسل الخام العضوي.

طريقة الإستخدام:

تُخلط المكَّونات مع بعضها البعض، ثم تُوضع على المناطق المصابة، وتُترك مدة خمس عشرة دقيقة، ثم يتم غسل البشرة بالماء، تُكرر مرة واحدة في الأسبوع.



خلطة زيت شجرة الشاي وصودا الخبز

خلطة شجرة الشاي والصودا لعلاج مشكلة حب الشباب والندوب في البشرة

يعمل صودا الخبز على توازن الحموضة، وهذا يُؤدي إلى السيطرة على إنتاج الزيت الطبيعي للبشرة، وتساعد الصودا على تقشير بشرة الجلد، للتخلص من الأوساخ والخلايا الجلد الميتة.

المكَّونات:

ملعقة كبيرة واحدة من صودا الخبز.

قطرتان إلى ثلاث قطرات من زيت شجرة الشاي.

كمية كافية ومناسبة من الماء.

طريقة الإستخدام:

تُخلط المكَّونات مع بعضها البعض للحصول على عجينة، تُوضع العجينة على المناطق المصابة، وتُترك مدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق، ثم تُغسل بلطف بالماء، تكرر مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.

خلطة زيت شجرة الشاي والليمون

يُساعد الليمون في تنظيف البشرة الدهنية وتطهيرها من الزيوت الزائدة التي تفرزها طبقات البشرة الداخلية؛ لاحتوائه على مضادات الأكسدة.



المكَّونات:

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ملعقة إلى ملعقتين صغيرتين من عصير الليمون.

أربع إلى خمس قطرات من زيت شجرة الشاي.

طريقة الإستخدام:

تُخلط المكَّونات جيداً، وتُوضع على المناطق المصابة، ثم تُترك مدة خمس عشرة دقيقة، تُغسل بالماء الفاتر، ثم الماء البارد، تكرر مرتين في الأسبوع.

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خلطة زيت شجرة الشاي والألوفيرا

خلطة زيت شجرة الشاي والألوفيرا لحماية البشرة

يحتوي صبار الألوفيرا على خصائص مُضادة للميكروبات، تحمي البشرة الدهنيّة من التعرض لحبّ الشباب، ويمتص جل الصبار الزيت الزائد عن سطح البشرة.



المكَّونات:

ملعقة صغيرة من جل الصبار الطازج.

قطرتان إلى ثلاث قطرات من زيت شجرة الشاي.

قطعة من القطن.

طريقة الإستخدام:

تُخلط المكَّونات مع بعضها البعض، وتٌوضع على المناطق المصابة بحب الشباب، بإستخدام القطن، ثم تُترك لتجف لليلة كاملة، تُغسل بالماء الفاتر، وترطب البشرة بمرطب مناسب، تكرر بشكل يومي.



خلطة زيت شجرة الشاي وجوز الهند

خلطة زيت شجرة الشاي وجوز الهند لتطهير وتعقيم البشرة

يُزيل زيت جوز الهند آثار البقع والحبوب الناتجة عن حبّ الشباب، بسبب إحتوائه على مواد مضادّة للأكسدة والإلتهاب تقوم بقتل البكتيريا على سطح البشرة، والعمل على تطهيرها وتعقيمها.



المكَّونات:

ملعقة صغيرة واحدة من زيت جوز الهند.

قطرتان إلى ثلاث قطرات من زيت شجرة الشاي.

طريقة الإستخدام:

تُخلط المكَّونات مع بعضها العض جيداً، وتُوضع على المناطق المصابة، تُترك بضع ساعات، ثم تُغسل بالماء الفاتر، وترطب البشرة بمرطب مناسب، تكرر مرتين يومياً.



خلطة زيت شجرة الشاي والماء

زيت شجرة الشاي لتنظيف البشرة من السموم والقضاء على حب الشباب



يحتوي زيت شجرة الشاي على خصائص مضادة للميكروبات تنظف المسام، وتقلل ظهور حب الشباب.

المكَّونات:

نصف كوب من الماء.

ثلاث إلى أربع قطرات من زيت شجرة الشاي.

قطعة من القطن.

طريقة الإستخدام:

تُخلط المكَّونات مع بعضها جيداً، تُنقع قطعة القطن بالخليط، وتوضع على مناطق الوجه، وتٌترك مدة عشرين إلى خمس وعشرين دقيقة، ترطب البشرة بمرطب مناسب دون غسلها بالماء، تكرر مرتين في اليوم للحصول على النتائج المطلوبة.

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خلطة زيت شجرة الشاي وزيت اللافندر

خلطة زيت شجرة الشاي وزيت اللافندر

يحتوي زيت شجرة الشاي على خصائص مضادة للجراثيم، أما زيت اللافندر فيلطف البشرة ويقلل إلتهاب البشرة، ويساعد زيت اللافندر وزيت شجرة الشاي على التخلص من حب الشباب.

المكَّونات:

عشر قطرات من زيت شجرة الشاي.

عشر قطرات من زيت اللافندر.

بعض من زيت الجوجوبا.

عبوة زجاجية صغيرة الحجم.

طريقة الإستخدام:

تُوضع جميع المكَّونات داخل الزجاجة وترج جيداً، وتُوضع بضع قطرات من هذا المزيج على المناطق المصابة، تُترك ليلة كاملة، تكرر كل ليلة.



ما يجب معرفته حول زيت شجرة الشاي

شجرة الشاي وخصائصها

يصل إرتفاع شجرة الشاي المُنتجة لهذا الزيت ما يُقارب الثمانية أمتار، وموطنها الأصلي هو أستراليا، ثم إنتشرت إلى الدول الأخرى وتوسّع إستخدامها، وأصبحت مشهورة ومعروفة لكونها مادة فعالّة وقويّة.

يتم إستخدام أوراق وفروع الشجرة لإستخراج الزيت العطريً منها بواسطة التقطير بشكلٍ رئيسيّ، وهذا الزيت متوفر طوال العام وفي مُختلف فصول السنة، ولا بُدّ من التنويه أنّ هذه الشجرة ليست لها أيّ علاقة بالشاي الذي نشربه، وهما من فصيلتين مختلفتين بشكلٍ تام، وكما أنّه لا علاقة تربطه بزيت بذور نبات الشاي أيضاً.

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