كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 أغسطس 2020 10:44 مساءً - يعد سيروم الوجه من أهم مستحضرات العناية بالبشرة، فهو استثمار طويل الأمد في البشرة، حيث يشتمل على مضادات أكسدة ومواد نشطة تعزز من إنتاج الكولاجين، وترطب البشرة في الأعماق، وتعمل على توحيد لون البشرة وتحسين ملمسها. وللاستفادة من نتائج سيروم الوجه على البشرة، نرصد لك أفضل أنواع السيروم المضادة لشيخوخة البشرة.



SkinCeuticals C E Ferulic

SkinCeuticals C E Ferulic



يعد سيروم الوجه هذا كوكتيلاً رائعاً من المكونات التي تكافح التجاعيد والخطوط الدقيقة، والتي تمنحك بشرة ساطعة ومتوهجة بعيداً عن البقع الداكنة والتصبغات التي تبدأ بالظهور مع التقدم في السن، وذلك بفضل غناه بالفيتامين C والفيتامين E وحمض الفوليك التي تعزز حماية البشرة من الأضرار البيئية التي تسببها الجذور الحرة.

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Timeless Coenzyme Q10 Serum

Timeless Coenzyme Q10 Serum



يشتمل سيروم الوجه هذا المضاد لشيخوخة البشرة، على تركيزات عالية من حمض الهيالورونيك والمكونات النشطة التي لن تجديها في أي مستحضر آخر، وكلها مواد طبيعية وخالية من البارابين، بمفعول مذهل في مكافحة وتقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة،، حيث تزود خلايا البشرة بالطاقة الضرورية لإنتاج مادتي الكولاجين والإيلاستين المسؤولتين عن شباب البشرة.

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La Prairie Skin Caviar Essence in Lotion

La Prairie Skin Caviar Essence in Lotion



يعد سيروم الوجه هذا استثماراً رائعاً طويل الأمد في البشرة، كونه يحتوي على مجموعة مكونات تحافظ على شباب البشرة وتجعلها أكثر امتلاء وحيوية، فهو يحتوي على ماء الكافيار النشط الذي يحسن من مظهر المسامات، ويكافح التجاعيد، ويمد البشرة بالترطيب الكافة. ضعي كمية قليلة منه لتدليك وجهك بها لعدة ثوان الى أن تمتصه البشرة. استخدميه في الصباح والمساء.



RéVive Intensité Complete Anti Aging Serum

RéVive Intensité Complete Anti Aging Serum



سيجعل هذا السيروم بشرة وجهك تبدو أكثر امتلاء وإشراقاً، فتركيبته خفيفة الوزن تقلل من الخطوط الدقيقة والترهلات، وذلك بفضل غناه بالمكونات المضادة للشيخوخة والمهدئة للبشرة والتي تمنحها الترطيب اللازم، فتعيد إليها النضارة والتوهج وتتركها أكثر نعومة وشباباً.



Dr. Barbara Sturm Super-Anti-Aging Serum

Dr. Barbara Sturm Super-Anti-Aging Serum



إن سيروم الوجه هذا غني جداً بمضادات الأكسدة النشطة التي تغذي البشرة وتقلل من التجاعيد والترهلات والخطوط الدقيقة، وهو يناسب جميع أنواع البشرة، العادية والجافة والحساسة والدهنية والمختلطة. إضافة الى أنه يعالج جفاف وبهتان البشرة وملمسها غير المتكافئ.

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