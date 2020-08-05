عطور خريفية لن تتخلي عنها طوال العام

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 أغسطس 2020 10:44 مساءً - يعد اختيار عطر جديد ومميز أحد أفضل الأمور التي تتطلع إليها المرأة عند بداية كل موسم. ومع اقتراب فصل الخريف، أصدر العديد من الدور العالمية مجموعة عطور خريفية ستكون خياراً رائعاً مع أزياء الخريف الأنيقة والفاخرة. وقد اخترنا لك في هذا المقال، خيارات مميزة من العطور الخريفية التي لن تستطيعي التخلي عنها طوال العام.



Lancôme Idôle Eau de Parfum

Lancôme Idôle Eau de Parfum



على رغم رائحته الناعمة إلا أن هذا العطر من لانكوم Lancôme، إلا أنها تدوم طويلاً لتمنحك أنوثة فائقة، وذلك بفضل مزجها بين نغمات البرغموت والكمثري والورد والياسمين والفانيليا والمسك الأبيض والباتشولي، وهي من أجمل نغمات العطور التي بالإمكان اعتمادها.

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Henry Rose Smyth Eau de Rose

Henry Rose Smyth Eau de Rose



رائحة هذا العطر مشرقة تتكون من النغمات الغنية مثل التفاح الأخضر، ورحيق المشمش والياسمين، والشاي الأخضر، والأخشاب البيضاء، مع طبقات معقدة من المسك، والتي تجعله عطراً انتقالياً مثالياً من الصيف الى الخريف. إنه عطر آسر وأنيق، وقد لا تتخلين عنه طوال أيام سنة.

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Clive Christian 20th Anniversary Collection Iconic Feminine

Clive Christian 20th Anniversary Collection Iconic Feminine



إنه عطر زهري رائع وشديد التركيز من دار العطور البريطانية كليف كريستيان Clive Christian، حيث يرتكز على رائحة الزعفران الذي يعد أغلى أنواع التوابل في العالم، والورد الدمشقي، والعسل... وهذا المزيج الغني تستمر رائحته لمدة ثماني ساعات كاملة على بشرتك.



D.S. & Durga First Light Five Boroughs

D.S. & Durga First Light Five Boroughs



إنه عطر زهري – خشبي للنساء والرجال، وقد تم إصداره مؤخراً، وهو عطر فخم وأنيق ويلائم الأجواء الخريفية. مقدمة هذا العطر الحمضيات والأعشاب والأخشاب المجففة، وقلبه البنفسج والزهور، أما قاعدته فتتألف من المسك. وهو عطر منعش سيبث فيك النشاط والحيوية خلال أيام الخريف الباردة.



Chanel Gabrielle Eau de Parfum

Chanel Gabrielle Eau de Parfum



إنه أحد العطور العالمية المثالية لفصل الخريف، فهذا العطر الصادر حديثاً من علامة ديور Dior، عطر كلاسيكي يشبه الخيال، وقد قام مصمم العطور الشهير أوليفييه بولج بصياغته لتمثيل زهرة وهمية، فهو أجزاء متساوية غنية خضراء وأنيقة مثل الياسمين وزهر البرتقال ومسك الروم واليلانغ يلانغ.

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