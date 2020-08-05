رضوى الشربيني تعلق على حريق الإمارات: استرها معانا يا رب

علاقات و مجتمع

علقت الإعلامية رضوى الشربيني، على نبأ اندلاع حريق في الإمارات، عقب ساعات من انفجار ضخم في العاصمة اللبنانية بيروت.

وكتبت "رضوى"، عبر حسابها الرسمي على فيس بوك: "اندلاع حريق في سوق ⁧‫عجمان‬⁩ الشعبي، بمنطقة الصناعية الجديدة في الإمارات.. يارب احمي شعب الإمارات الشقيق، استرها معنا جميعا"، مرفقة بعض الصور من الحريق.

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وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، بآلاف تسجيلات الإعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "ربنا يسترها فعلا علينا.. الحرايق حولينا في كل مكان"، و"قلبي حزين على اللي بيحصل"، و"الحريق بشع فعلا".

تفاصيل الحريق الضخم في سوق شعبي بإمارة عجمان

واندلع حريق ضخم، اليوم، في سوق شعبية بمنطقة الصناعية الجديدة، في إمارة عجمان بدولة الإمارات، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأشارت صحيفة "البيان" الإماراتية، إلى أن وحدات الدفاع المدني في إمارة عجمان، تعمل على إطفاء حريق ضخم في السوق الشعبية بمنطقة الصناعية الجديدة.