أصيب به محمود ياسين.. أعراض الزهايمر وطرق الوقاية منه

صحة

أعلنت الفنانة شهيرة زوجة الفنان محمود ياسين، تدهور حالة الأخير الصحية بعد إصابته بمرض الزهايمر منذ عدة سنوات، حتى منعت عنه الزيارات.

وأوضحت شهيرة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، أن مرض زوجها لا يوجد له علاج، مشيرة إلى أن حالته الصحية لم تشهد تحسنا.

أعراض الزهايمر

ومن أعراض الإصابة بمرض الزهايمر، كما ذكرها موقع "Mayo Clinic".

يُعدُّ فُقدان الذاكرة هو العرْض الرئيسي لمرَض الزهايمر.

قد يكون الشخص المُصاب بمرَض الزهايمر واعيًا بوجود صعوبة في تذكُّر الأشياء وتنظيم الأفكار.

يكررون العبارات والأسئلة مرارًا وتكرارًا.

ينسون المحادثات أو المواعيد أو الأحداث، ولا يتذكرونها لاحقًا.

يضعون الممتلكات في غير أماكنها بشكل روتيني، وتكون أماكن غير منطقية في كثير من الأحيان.

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ينسَون أسماء أفراد الأسرة والأشياء المستخدمة يوميًّا.

يواجهون صعوبة في العثور على الكلمات الصحيحة، لتعريف الأشياء أو التعبير عن الأفكار أو للمشاركة في المحادثات.

التغيرات في الشخصية والسلوك.

يمكن لتغيُّرات الدماغ المصاحبة لمرض الزهايمر، التأثير على الحالة المزاجية والسلوك.

طرق الوقاية من الزهايمر

لا يمكن الوقاية من مرض ألزهايمر، ولكن يساعد تغيير بعض الأشياء في نمط الحياة من التخفيف من أعراضه والحد من الإصابة به منها:

- التغييرات في النظام الغذائي.

- ممارسة التمارين الرياضية.

- تناوُل وجبات متوازنة من المنتجات الطازجة، والزيوت الصحية، والأطعمة منخفضه الدهون المشبعة.

- اتباع إرشادات العلاج للتحكم بارتفاع ضغط الدم والسكري، وارتفاع الكوليستيرول.

- الحد من التدخين.