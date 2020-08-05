على طريقة تيتانيك.. سيدة تعزف البيانو وسط أطلال بيروت (فيديو)

علاقات و مجتمع

على طريقة فيلم "تيتانيك" حينما استكملت الفرقة الموسيقية العزف بينما السفينة تغرق، جلست سيدة مسنة يبدو أنها أجنبية مقيمة في بيروت، تعزف على البيانو وسط الخراب الذي حل بمنزلها إثر انفجار مرفأ.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للسيدة المسنة، أثناء عزفها على البيانو، حيث حاز على تعليقات المواساة والدعم.

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وكان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحوي مواد مفرقعة، لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها، ولا تزال سحب الدخان الأسود تعلو بيروت جراء الانفجار القوي والذي هز العاصمة اللبنانية برمتها وكذلك ضواحيها.

وطلب الرئيس اللبناني، في تصريحات مساء الثلاثاء، بتقديم الإسعافات إلى الجرحى والمصابين جراء الانفجار، على نفقة وزارة الصحة، وتوفير الإيواء للعائلات التي تشردت نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات بسبب الانفجار.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بتجهيز طائرتي مساعدات طبية للشعب اللبناني وإرسالهما لبيروت، بشكل عاجل.