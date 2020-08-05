شكوى بعد 6 سنوات والنائب العام يتدخل.. القصة الكاملة لـ"اغتصاب فتاة في فيرمونت"

علاقات و مجتمع

"فضيحة فيرمونت نايل سيتي" بهذا الاسم تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قصة فتاة تعرضت للاغتصاب الجماعي داخل الفندق الشهير، من 7 أشخاص، وجرى تصوير الواقعة لتهديدها.

6 سنوات كاملة مرت على تفاصيل الواقعة التي يتداولها رواد "السوشيال ميديا"، وهو ما أدى إلى تدخل الأجهزة الأمنية للبحث حول حقيقة الواقعة، ومن ثم خروج إدارة الفندق، ببيان تعلن من خلاله دعمها ومساندة الضحية إذا تأكدت صحة الواقعة.

واليوم، أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بفتح تحقيق حول الواقعة، والوقوف على مدى صحتها، وذلك بعدما قدم المجلس القومي للمرأة، شكوى لإحدى الفتيات من تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014.

عقب 6 سنوات.. الكشف عن فضيحة فيرمونت نايل سيتي

"assaultpolice" من الحسابات التي ظهرت عبر إنستجرام، مختصة بجمع شهادات ضحايا التحرش وتقديم البلاغات القانونية مع الاحتفاظ بسرية الفتيات، خاصة بعد ظهور قضية "أحمد بسام زكي"، وخلال الأيام الماضية، أطلق الحساب حملة جديدة بعنوان "مش أحمد بسام زكي بس".

الحملة الجديدة التي بدأها الحساب، فتحت الحديث حول قضية مر عليها قرابة 6 أعوام، عرفت بـ"فضيحة فيرمونت نايل سيتي"، ترجع أحداثها لعام 2014، عن 7 شباب وصفهم الحساب بأنهم "أصحاب نفوذ"، استغلوا فتيات وقاموا بتصويرهن (صور ومقاطع فيديو) بعد اغتصابهن، مستغلين نفوذهم وسلطاتهم.

وبحسب ما نشر الحساب، فإن بداية تلك السلسلة من حوادث الاغتصاب، كانت حينما سهرت فتاة في ملهى ليلي تابع لفندق فيرمونت نايل سيتي، ووضع لها مجموعة من الشباب مخدرا في شرابها ففقدت الوعي.

وأضاف الحساب: "نقل الشباب تلك الفتاة إلى إحدى غرف الفندق، وتناوبوا اغتصابها، وصوروا تلك المشاهد بالهاتف المحمول، ليهددوها بنشرها بعد ذلك، ودونوا أسماءهم على مناطق حساسة من جسدها".

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وتابع الحساب: "لم تتمكن الفتاة من الحديث بسبب نفوذ هؤلاء الشباب، كما أن لديهم مقاطع مصورة للفتاة ولغيرها أثناء الاغتصاب"، وخلال عدة ساعات من نشر القصة، زادت المطالبات بإرسال أي فيديو من تلك الوقائع أو صور كدليل على الفعل الآثم من هؤلاء الشباب، لمحاسبته.

لكن بعد أيام، حذف الحساب كل المنشورات التي تتحدث عن وقائع الاغتصاب والتحرش.

مصادر أمنية: مازالنا نبحث عن الضحية

ورغم حذف الحساب لمنشوراته، إلا أن الأجهزة الأمنية تتبعت القضية المعروفة بـ"فضيحة فيرمونت نايل سيتي"، فبحسب مصادر أمنية، يجري فحص الادعاءات المثارة بخصوص القضية الجديدة.

ولم تتلق الأجهزة الأمنية أي بلاغات حول الواقعة، لكنها مازالت تبحث عن الضحية حتى يتسنى لها الوقوف على حقيقة تلك الادعاءات واتخاذ الإجراءات القانونية فيها.

كما تفحص الأجهزة الأمنية روايات الفتيات والشباب الذين تحدثوا عن الواقعة تمهيدًا لتحديد أي منهم على صلة بالمجني عليها تمهيدًا للوصول إليها وسماع أقوالها في تلك الادعاءات.

فيرمونت: نقدم الدعم الكامل حال التحقيق الرسمي

ووسط الحديث عن قضية الاغتصاب التي شهدها فندق فيرمونت نايل سيتي، خرجت إدارة الفندق في بيان لها لتوضح أنها على دراية بما يثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت إدارة الفندق في بيان جرى نشره عبر حسابه على تويتر، أنه جرى تواصل بين فريق عمل الفندق والمجموعات المسؤولة عن تلك الأخبار لتقديم المساعدة والدعم، حيث إن من أهم أولوياتنا المحافظة على سلامة أمن ضيوفنا وزملائنا.

وأعلنت إدارة الفندق التزامها بمساعدة السلطات والجهات المعنية، حال جرى فتح تحقيق رسمي، وستواصل تقديم الدعم المطلق في هذا الشأن.

النائب العام يأمر بفتح التحقيق في قضية فيرمونت

واليوم، أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بالتحقيق في الشكوى التي قدمها المجلس القومي للمرأة، من إحدى الفتيات، عن تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014، داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.

وأمر النائب العام، بفحص ما قُدّم من أوراق وتحقيق الواقعة تحقيقًا قضائيًّا، وستتولى النيابة العامة، إعلان ما يمكن إعلانه من نتائج التحقيقات في الوقت الذي تراه مناسبًا، وذلك حفاظًا على سلامة التحقيقات وحسن سيرها.