"ملاك الرحمة".. قصة ممرضة لبنانية أنقذت 3 رُضع من انفجار بيروت (صورة)

علاقات و مجتمع

انفجار أخذ كل من أمامه دون تفرقة، وغُبار وآثار للحرائق وأصوات فرقعات تدوي بكل مكان.. جثامين مُلقاة على الأرض، ومرضى يهرولون للنجاة، وسط كل هذا استطاع المصور بلال جاويش توثيق لحظة بطولية لإحدى الممرضات أمام مستشفى الروم، في منطقة الأشرفية، حملت بيدها 3 أطفال رُضع، في محاولة لإنقاذهم من الهلاك.

صورة وثقها "جاويش" بعدسته، باتت تجتاح السوشيال ميديا، بعدما نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مُعلقًا: "16 عامًا من التصوير الصحفي والكثير من الحروب، أستطيع أن أقول لم أرى كالذي رأيته اليوم في منطقة الأشرفيةـ وخصوصا أمام مستشفى الروم ولفتت انتباهي هذه البطلة داخل المستشفى وكانت تسارع للاتصال رغم توقف الاتصالات وهي ممسكة بثلاثة أطفال حديثي الولادة ويحيطها عشرات الجثث والجرحى".

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وعلى الفور تفاعل العديد مع الصورة، وخاصة رواد "تويتر" فغرد أحد الرواد: "ملاك رحمة ويد حانية وقلب شجاع في أشد الظروف قسوة وألماً".

وتابعت الصحفية هناء علي الغانم: "سأنقل ما حدث لأهل لبنان من جمال الإنسانية التى يتحلى بها بعض البشر.. ممرضة تقوم بحضن أطفال خدج بعد خوفهم من الأصوات التي حطمت كل شئ".

ووقع انفجار هائل في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحوي مواد مفرقعة، لم يُعرف سبب الانفجار حتى الآن، والذي تسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.