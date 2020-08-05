تشعر بألم المعدة؟.. 4 أطعمة لا تتناولها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: تحتاج بعض الأطعمة إلى مجهود إضافي أثناء الهضم، وبالتالي لا يُنصح بتناولها عند الشعور بألم في المعدة، حيث يمكن أن يزداد الأمر سوءًا. لقراءة التفاصيل اضغط هنا:

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