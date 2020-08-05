بالصور.. كيف تنسقين ملابس مع لونك شعرك مثل المشاهير؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

هل فكرت في تجربة تغيير كبير عند ارتداء ملابسك لتعزيز مظهرنا الجيد حتى نشعر بالراحة؟

يعد العثور على خزانة الملابس التي تجعلك تشعر بالثقة والجمال جزءًا مهمًا من الحياة، لأن شعورك يؤثر على كل ما تفعله.

وأعدّ موقع "Bright Side" دليلا صغيرا لمساعدتك في اختيار الألوان التي يمكن أن تعزز مظهرك الطبيعي مع الأخذ في الاعتبار لون شعرك والألوان التي ستصب في صالحك.

- المرأة ذات الشعر البني الداكن

لون شعرك الداكن مشبع، لذا فإن الألوان التي تناسبك هي تلك التي تكون لامعة ومشبعة، فكري في اللون الفوشيا والأحمر والفيروزي، هذه الألوان تكمل شعرك بشكل مثالي. أما الألوان المحايدة وهي الأسود والرمادي والأبيض، يمكن اختيارها عندما يتعلق الأمر بالأنماط المطبوعة. استخدميها بحكمة ولكن بقدر ما تريد: مع شعرك، ستجعل هذه ملامح وجهك تبرز.

وحاولي أن تبقي ظلال اللون البيج خارج ملابسك لأنها ستجعلك تبدو شاحبة، بالإضافة إلى ذلك، اختاري الباستيل بعناية، والاستثناء الوحيد يأتي مع درجات لون البشرة الداكنة التي تتطابق تمامًا مع اللون الوردي والخوخ واللافندر والبنفسجي وحتى ظلال النيون. لذا، كل الألوان، إلى حد كبير تليق بكِ.

الشقراوات

يبدو الشعر الأشقر رائعًا مع الأزرق الداكن. وفي الواقع، تعتبر ألوان الأرض مثالية لكِ، وكذلك ألوان الباستيل مثل الأزرق الفاتح والوردي والخوخ، وإذا كنت تريدين استخدام الملابس ذات الأنماط أو الطوابع، فابحثي عن الأنماط الصغيرة الحجم.

قد لا يكون اللون الأسود هو الخيار الأفضل لأنه يجعل حضورك أقل وضوحًا، ما يجعلك تبدو خجولة، من الأفضل استبدالها بلون قريب، مثل الأزرق الداكن، كما ذكرنا سابقًا.

الشعر الأحمر

لونك لن يكون محايدًا، يمكن ذلك أن يكون مع الشقراوات والسمراوات.

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إن الأحمر غني وجرئ، لذا يجب عليك توخي الحذر بشأن خيارات خزانة الملابس الخاصة بك حتى لا تبالغين في ذلك.

بدلًا من الأسود، ارتدي اللون الأزرق. إنه لون مكمل للون الأحمر، لذلك سيجعلك تبدو بمظهر جيد مهما كان.

ويمكنك ارتداء ألوان ترابية فاتحة مثل الشوكولاتة والمرجان والأزرق والأخضر والجمال ولون نجمك: أخضر.

وبالنسبة إلى ما يجب تجنبه، ضعي في اعتبارك أن الأسود يمكن أن يتغلب عليك. أيضًا، ابتعدي عن ألوان الباستيل، فهي لا تتناسب جيدًا مع لون شعرك المشبع.

الشعر الأسود

الأسود والأبيض والأزرق والأرجواني والأخضر هي ما يجب أن تبحث عنه أصحاب الشعر الأسود.

كما يجب عليهن تجنب الألوان منخفضة الإضاءة وقليلة التشبع التي ستجعلك تبدو باهتًا. والاستثناء الوحيد هو ألوان الباستيل الخفيفة جدًا التي يمكن أن توفر تباينًا مذهلاً لشعرك الداكن.

الرمادي والبلاتيني

سواء كنت ترغب في تبني التغييرات التي تأتي مع تقدم العمر في لون شعرك أو قررت صبغه، فلا داع للقلق عندما يتعلق الأمر بالجمع بين الرمادي والفضي، إنه في الواقع بسيط جدًا.

حاولي استخدام الألوان المتناقضة مثل الأسود والأبيض، ويمكنك أيضًا ارتداء ألوان غنية مثل الأسود أو الأزرق الداكن أو الأرجواني أو اللافندر أو الأبيض، وهناك خيارات رائعة أخرى هي الفضة والألوان الحجرية الثمينة مثل الياقوت الأزرق والياقوت.

ولا تختاري ألوانًا مثل العاج. هم فقط سيضبطونك. وينطبق الشيء نفسه على الرمادي.