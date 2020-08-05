فيديو يوثق لحظات الرعب لعروس في جلسة تصوير أثناء انفجار بيروت

علاقات و مجتمع

تزينت بفستان زفافها الأبيض، والحجاب التقليدي البسيط المُرصع بالألماس والفصوص اللامعة، مع المكياج المميز، الذي أظهر ملامح وجهها.

لم تكن العروس اللبنانية التي كانت تخضع لجلسة تصوير ليلة العُمر، تتوقع أن ثمة لحظة انفجار ستُدمر كل ما تفعله، لتصبح لحظات فرحها هي أشد لحظات الرُعب وهي تحاول الهرب من الموت باحثة عن طوق نجاة.

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وخلال الساعات الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أظهر لحظة الانفجار التي أخذت كل ما في وجهها، وكان أبرزها إحدى العرائس التي كانت تخضع لجلسة تصوير الزفاف.

وأظهرت اللقطات المصورة، لحظة هروب العروس والمصور وكل الموجودين وسط الغُبار وآثار الانفجار الهائل الذي حدث.

كان انفجار هائل وقع في مرفأ بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحوي مواد مفرقعة، لم يُعرف حتى الآن سبب الانفجار، والذي تسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها، ولا تزال سحب الدخان الأسود تعلو بيروت جراء الانفجار القوي والذي هز العاصمة اللبنانية وضواحيها.