علاقات و مجتمع
فوجئت الشرطة الاتحادية الألمانية أمس الثلاثاء، بامرأة أرمنية تبلغ من العمر 74 عاما جرى توقيفها في مطار ميونخ عقب العثور على عظام بشرية في أمتعتها.
وعثر رجال الجمارك على الرفات في صندوق خشبي، واستدعوا طبيبا والمدعي العام لفحص القضية الغريبة، وفقا لـ"روسيا اليوم".
وكانت تريد المرأة مع ابنتها البالغة من العمر 52 عاما نقل العظام من منزلهما في اليونان إلى أرمينيا عبر ميونخ وكييف، لدفنها في مسقط رأسه.
وأظهرت الوثائق أن الرجل توفي في عام 2008، ودفن في مكان إقامته بالقرب من ثيسالونيكي.
ووجدت الشرطة الاتحادية أن نقل الرفات قانوني، ولم ير المدعي العام أيضا أي أسباب للتحقيق الجنائي وسمح للسيدتين بالاستمرار في رحلتهما.
كانت هذه تفاصيل خبر توقيف أرمنية عثر معها على عظام زوجها في مطار ميونخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.