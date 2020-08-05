توقيف أرمنية عثر معها على عظام زوجها في مطار ميونخ

علاقات و مجتمع

فوجئت الشرطة الاتحادية الألمانية أمس الثلاثاء، بامرأة أرمنية تبلغ من العمر 74 عاما جرى توقيفها في مطار ميونخ عقب العثور على عظام بشرية في أمتعتها.

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وعثر رجال الجمارك على الرفات في صندوق خشبي، واستدعوا طبيبا والمدعي العام لفحص القضية الغريبة، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وكانت تريد المرأة مع ابنتها البالغة من العمر 52 عاما نقل العظام من منزلهما في اليونان إلى أرمينيا عبر ميونخ وكييف، لدفنها في مسقط رأسه.

وأظهرت الوثائق أن الرجل توفي في عام 2008، ودفن في مكان إقامته بالقرب من ثيسالونيكي.

ووجدت الشرطة الاتحادية أن نقل الرفات قانوني، ولم ير المدعي العام أيضا أي أسباب للتحقيق الجنائي وسمح للسيدتين بالاستمرار في رحلتهما.