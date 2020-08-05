"قومي المرأة" يهنئ نعمية القصير لتوليها منصب ممثل "الصحة العالمية"

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وجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتوره مايا مرسي، خالص التهنئة إلى الدكتورة نعيمة القصير بمناسبة توليها مهام منصب ممثل منظمة الصحة العالمية الجديد في مصر.

ومن جانبها أعربت مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بتولي الدكتورة نعيمة القصير مهام منصب ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، مشيرة إلى أن اختيارها يأتي كونها نموذج نسائي مشرف يتمتع بخبرة رائدة وناجحة مما يؤهلها لتقلد أرفع المناصب، ويشهد لها الجميع بالكفاءة والتفاني في العمل، متمنية لها المزيد من التقدم والنجاح ودوام التوفيق.

ويذكر أن الدكتورة نعيمة القصير كانت قد شغلت منصب ممثل منظمة الصحة العالمية بالإنابة في جمهورية مصر العربية منذ عام 2010 إلى عام 2013، إلى جانب عملها كمساعد للمدير الإقليمي للمنظمة.

وكان قد جرى تعيين نعيمة القصير من قبل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، ككبير علماء التمريض والقبالة في المكتب الرئيس بجنيف منذ عام 1999 إلى عام 2003.