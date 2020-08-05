قد تقتلك.. أسوأ 5 عادات في الأكل تخطف سنوات من حياتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

رغم أن النظام الغذائي قد يكون مفيدا في كثير من الأحيان، لخسارة الوزن وللحفاظ على الصحة، لكنه في نفس الوقت قد يكون قاتلا دون أن تدري، حال عدم استهلاك الكمية الموصى بها من الفواكه والخضروات.

ونستعرض أسوأ 5 عادات في الأكل، قد تخطف سنوات من حياتك، وفقا لموقع " eatthis".

تتبع خطة عالية البروتين

تشير الأبحاث المنشورة في مجلة " Cell Metabolism" الأمريكية، إلى أن البالغين في منتصف العمر الذين يستهلكون نظامًا غذائيًا غنيًا بالبروتين قد يضرون بصحتهم مثل أولئك الذين يدخنون السجائر، ارتبط نمط الحياة عالي البروتين (المصنف على أنه أولئك الذين يحصلون على 20 ٪ على الأقل من السعرات الحرارية اليومية من أي نوع من مصادر البروتين) بزيادة في معدل الوفيات بالسرطان ومرض السكري، وأولئك الذين يأكلون وفرة من المنتجات الحيوانية (مثل اللحوم والجبن) أكثر عرضة للموت المبكر بغض النظر عن السبب.

ومع ذلك، فإن اتباع نظام غذائي معتدل يتمحور حول الأطعمة النباتية، مثل الفاصوليا والحمص، يمكن أن يكون مفيدًا للبالغين فوق سن 65.

يظهر البحث أن اتباع نظام غذائي منخفض البروتين في منتصف العمر مفيد في الوقاية من السرطان، من خلال عملية تنطوي على تنظيم الهرمون وربما مستويات الأنسولين، كما قالت إيلين كريمينز، الدكتورة بجامعة جنوب كاليفورنيا، ومؤلفة مشاركة في الدراسة، ومع ذلك، في الأعمار الأكبر، قد يكون من المهم تجنب اتباع نظام غذائي منخفض البروتين للسماح بالحفاظ على الوزن الصحي والحماية من الضعف.

وفقا للدراسة، فإن كبار السن الذين اتبعوا خطة وجبات غنية بالبروتينات، كانوا أكثر عرضة للوفاة من السرطان بأربع مرات بنسبة 74٪ مقارنة بأولئك الذين تناولوا نظامًا غذائيًا منخفض البروتين.

شرب الصودا

لقد سمعت مرات لا تحصى أن المشروبات الغازية السكرية سيئة لك، لكن دراسة نشرت في مجلة "JAMA International Medicine "، وجدت أن خفض المشروبات الغازية (العادية والموجودة بالنظام الغذائي) يمكن أن تساهم في تقصير عمرك، وحلل فريق من الباحثين البيانات من أكثر من 451،000 من البالغين الأوروبيين خلال فترة 16 عامًا، وخلصوا إلى أن تناول كأسين أو أكثر من المشروبات الغازية في اليوم، كان مرتبطًا بخطر متزايد للوفيات الإجمالية.

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الدراسة أكدت أن شرب كأسين أو أكثر يوميًا أدى أيضًا إلى خطر أعلى للوفاة بأمراض الدورة الدموية وكان احتساء كوب واحد يوميًا مرتبطًا بخطر أعلى للوفاة بسبب أمراض الجهاز الهضمي.

تركز على الأطعمة منخفضة الكربوهيدرات

حللت دراسة نشرت في The Lancet Public" Health ، تناول الكربوهيدرات لأكثر من 15400 من البالغين الأمريكيين في منتصف العمر على مدار 25 عامًا، كان المشاركون الذين استهلكوا مستويات معتدلة من الكربوهيدرات (50 ٪ من السعرات الحرارية المستمدة من الكربوهيدرات)، أطول عمرا مقارنة بمن تناولوا الكربوهيدرات بشكل منخفض للغاية (30 ٪ أو أقل من السعرات الحرارية).

الدراسة أكدت أن المجموعة في منتصف العمر، التي تناولت الكربوهيدرات بشكل معتدل عاشت أربع مرات أطول من المجموعة التي تناولت الكربوهيدرات المنخفضة جدًا وسنتين أطول من مجموعة الكربوهيدرات المنخفضة قليلاً.

تتجنب الدهون

دليل أكثر على أن الدهون صديقتك، في وقت سابق من هذا العام، نشرت مجلة "JAMA Internal Medicine" تقريرًا نظر في أنماط تناول الطعام لأكثر من 37000 من البالغين الأمريكيين على مدى 15 عامًا، يتبع الأشخاص الذين كانوا أقل عرضة للوفاة المبكرة نظامًا غذائيًا يتكون من البروتينات والدهون غير المشبعة والكربوهيدرات عالية الجودة (أي الخضار والحبوب الكاملة والبقوليات)، حيث كان معدل الوفيات أقل من أولئك الذين كانوا يتناولون دهون قليلة منخفضة الكربوهيدرات.

ونحو 12٪ ممن يتبعون نظام غذائي قليل الدسم يحصلون على جزء كبير من السعرات الحرارية من مصادر غير صحية مثل الزبادي قليل الدسم والخبز والحلويات، والتي تحتوي على كميات أعلى من السكر مقارنة بالدهون الكاملة، أيضا، يمكن أن تحرم الأنظمة الغذائية التي تفتقر إلى "الدهون المناسبة" الجسم من بعض العناصر الغذائية لأنها تمتص الفيتامينات الأربعة القابلة للذوبان في الدهون A و D و E و K.

تأكل كثيرًا

إعطاء جسمك راحة من الطعام يمكن أن يبقيك على قيد الحياة لفترة أطول، ركزت دراسة لمدة أربعة أعوام ونصف تقريبًا نشرت في مجلة Circulation على نتائج متوسط العمر المتوقع لنحو 2000 شخص خضعوا لعملية (قسطرة القلب).

ما يقرب من 400 من هؤلاء المشاركين الذين حافظوا على "الصيام الروتيني" لمدة خمس سنوات على الأقل، كان تشخيصهم على المدى الطويل أفضل بكثير، وبعد 4 سنوات، كان معدل الوفيات بين أولئك الذين حرصوا على الالتزام بالصيام المتقطع، أقل 45٪ مقارنة بالآخرين في مجموعة الدراسة.