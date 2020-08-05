أبرزها "احتياطات كورونا".. 5 عادات يجب تجنبها بعد سن الـ50

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

عندما تكون في سن الخمسين، تشعر بأنك أكثر تصميمًا من أي وقت مضى على استغلال كل دقيقة، لتعيش الحياة على أكمل وجه، لكن هناك عادات يجب تجنبها، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا، وفقا لموقع "eatthis".

لا تتبع إجراءات الأمان من الفيروس التاجي

يجب عليك أن تلتزم بإجراءات الوقاية من كورونا، يقول مركز "السيطرة على الأمراض والوقاية منها" الأمريكي: "يبدو أن كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل أمراض القلب أو الرئة أو مرض السكري معرضون بشكل كبير لخطر الإصابة بمضاعفات أكثر خطورة، لذلك ابق في المنزل إن أمكن، واغسل يديك كثيرًا، واحتفظ بمسافة بينك وبين الآخرين".

لا تصبح مستسلما

ينصح روبرت بيم، طبيب متخصص في طب الأسرة في مستشفى "نوفانت هيلث-جوهيلث" في ولاية كارولينا الشمالية بأمريكا بقوله: "لا تتوقف عن التعلم والعمل، في سن الخمسين".

إجراء فحوصات منتظمة

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يجب عليك إجراء فحوصات طبية منتظمة للاطمئنان على صحتك مثل فحوصات السرطان، لأن الهدف هو منع أي أمراض تهدد حياتك عن طريق اكتشافها مبكرًا.

لا تحصل على تطعيمات منتظمة

تزداد فرصة دخول المستشفى أو الموت بسبب أمراض مثل الأنفلونزا أو الالتهاب الرئوي مع تقدمنا في العمر، من المهم حماية نفسك من خلال الحصول على جميع اللقاحات الموصى بها.

تحدث مع طبيبك حول التطعيم ضد الأنفلونزا والالتهاب الرئوي والسعال الديكي، إذ يقول مركز السيطرة على الأمراض إن كل شخص فوق سن 6 أشهر يجب أن يحصل على لقاح الأنفلونزا السنوي، وأن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا عليهم ذلك أيضا.

تجاهل حرقة المعدة

يمكن أن تتسبب حرقة المعدة أو الارتجاع الحمضي في تلف بطانة المريء، ما يؤدي إلى حالة سرطانية، في بعض الحالات، يمكن أن يتطور إلى سرطان المريء ، وهو مرض مميت بشكل خاص.

إذا كنت تعاني من حرقة المعدة العادية، فلا تتناول مضادات الحموضة فقط، تحدث مع طبيبك عن الأعراض التي تعاني منها.