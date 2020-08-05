حتى لا يفكر في الانتحار.. خطوات لدعم ابنك إذا حصل على مجموع ضعيف في الثانوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

نتيجة الثانوية العامة بمثابة حياة أو موت لدى بعض الطلاب، إذ يعيشون لحظات قلق وتوتر قبل إعلانها، وربما يدخلون في حالة اكتئاب وإحباط إذا حصلوا على مجموع ضعيف، وربما يفكرون في الانتحار، كما يحدث كل عام وآخرهم انتحار طالب ببني سويف وطالبة بالغربية أمس.

الدكتورة إيمان عبد الله استشاري علم النفس والعلاج الأسري، تقدم لمصراوي نصائح ضرورية للوالدين حتى يستطيعون تجاوز الأزمة بأمان.

تشير استشاري علم النفس إلى أن الطالب عندما يتعرض للرسوب أو عدم حصوله على مجموع مرتفع، قد يصاب بنوع من أنواع الصدمة، وللصدمة النفسية مراحل يمر بها، وبالتالي يجب على الوالدين تخفيف ذلك، حتى لا يلجا إلى إلحاق الأذى والضرر لنفسه.

وطالبت "عبد الله" الطلاب باتباع النصائح التالية لتخطي هذه التجرية:

- لا بد من الاستفادة من التجربة من خلال ملاحظة أسباب التقصير لتفاديها ولتجنبها، وأيضا من خلال سؤال المتفوقين والناجحين عن كيفية تنظيم وقتهم.

- تجنب تهويل المشكلة والدخول في حالة من الحزن واليأس، لأن الثانوية العامة لا تعتبر نهاية المطاف ويمكن للراسبين إعادتها مرة أخرى والحصول على درجات عالية.

- لا يعني الرسوب أن الطالب كان مقصرا، ولكن قد تكون هناك أسباب أخرى تسببت في هذا الرسوب.

- يجب تجنب جلد الذات والتفكير في الانتحار وغيره من الأمور السلبية.

- الحرص على زيادة الثقة بالنفس، حيث إن الرسوب أو الحصول على مجموع ضعيف لا يعني الفشل.

- يجب الحرص على تهنئة زملائك الناجحين، والتحدث إلى نفسك بأنك ستعوض ذلك العام المقبل.

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نصائح للوالدين:

- لا بد من معرفة الوالدين أن الرسوب في الدراسة ليست وصمة عار أو فشل، ولا بد من تغيير هذه المفاهيم لديهم.

- يجب على الوالدين التعامل مع هذا الأمر بحكمة حيث إنهم أمام أمر واقع لا هروب منه.

- التوقف عن لوم الطالب من قبل أفراد أسرته وعائلته في هذه الظروف النفسية.

- تجنب التفرقة بينه وبين باقي أخواته، كأنه كائن منبوذ، بالإضافة إلى عدم إعطائه مصروفه الشهري.

- التحدث معه حول فيما يفكر به الفترة المقبلة للتعبير عن أفكاره.

- الحرص على تشجيعه من خلال إخباره بأنه سوف يعوض هذه الخسارة العام المقبل.

- الدعم العاطفي في هذا التوقيت مهم جدا من خلال الحنية والعطف والتشجيع والمساندة الأسرية.

- تجنب إظهار مشاعر الضيق والسخط والغضب أمامه.

- العقوبة والضرب والتهديد والوعيد، تنعكس عليه بالكثير من النتائج السلبية، ما يدفعه للانتحار.