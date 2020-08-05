علاقات و مجتمع

من منطلق دعم ضحايا انفجار مرفأ بيروت، أطلقت الفنانة اللبنانية ندى أبو فرحات مبادرة تهدف لإعداد الطعام وتوزيعه على الضحايا في المستشفيات والأسر المتضررة منازلهم جراء الحادث. ونشرت ندى مقطع فيديو وهي في حالة لا يرثى لها قائلة :"مرحبا بدي أطلب من كل اللي يقدر يساعد بطبخ أو يامن مواد غذائية أو مواد نطبخ فيها لنأمن لكل العالم المحتاجة من وراء الكارثة اللي حصلت امبارح هكون في مطعم اسمه لوفت". Advertisements وتضيف: "بليز نداء لكل اللي قادر يساعد يجي للمطعم بحالة طارئة، لأننا هنطبخ فوق وهنوزع أكل لكل العالم اللي هنقدر نوصلها". وتابعت أبو فرحات في مقطع آخر لشرح مدى الاستجابة للمبادرة، بأن عدد كبير من الفنانين اللبنانين أرسلوا مساعدات وأنهم لبوا النداء بإرسال مواد غذائية لإعداد الطعام، لافتة إلى أن هناك بعض المواد الغذائية غير متوفرة كزيت القلي ومياه الشرب والعصائر وسيارات لتوزع الطعام على المناطق. وعن الأطعمة التي شرعوا في تحضيرها قالت ندى :"هنبدأ بالمناقيش والعرايس".

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كانت هذه تفاصيل خبر فنانة لبنانية تطلق مبادرة لإطعام مصابي بيروت: بدأنا بالمناقيش والعرايس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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