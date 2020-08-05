علاقات و مجتمع
رسالة غامضة وجهتها المطربة دنيا بطمة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنسجرام"، وبعدها أغلقت خاصية التعليقات.
شاركت المطربة صورة جديدة لها وأرفقت تعليقًا قالت خلاله، "لسوء حظك ...أني امرأة لعزيمتها سبعة أرواح".
وكانت أدانت محكمة مغربية، المطربة المغربية دنيا بطمة، بالسجن ثمانية أشهر، على خلفية تورطها في قضية "تشهير" بشخصيات معروفة عبر موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات"، وفقا لـ"سكاي نيوز".
واتهمت بطمة بالضلوع في حساب ينشر "الفضائح" ويكشف تفاصيل من الحياة الخاصة للمشاهير، تحت اسم "حمزة مون بيبي".
في غضون ذلك، عاقبت المحكمة الابتدائية في مدينة مراكش، وسط البلاد، ابتسام بطمة، وهي شقيقة المطربة، بسنة سجن.
كانت هذه تفاصيل خبر المطربة دنيا بطمة بعد الحكم عليها في قضية تشهير: "أنا بسبع أرواح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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