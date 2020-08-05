العسيلي يحتفل بعيد ميلاد ابنه الـ10: مش مصدق لون شعرك يا علي

علاقات و مجتمع

اعتاد الفنان محمود العسيلي على مشاركة جمهوره ومتابعيه بصور ولقطات من حياته الأسرية، سواء مع زوجته الحالية، أو أبنائه، وذلك عبر "السوشيال ميديا".

حيث شارك الفنان محمود العسيلي عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، احتفاله بعيد ميلاد نجله الـ10.

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وقال في تعليقه على الصورة، "مش مصدق يا علي أنه فات 10 سنين على أول يوم شيلتك فيه وخدتك في حضني.. وبردو مش مصدق لون شعرك يا حبيبي".

وأكمل، "كنت واعد علي أنه يعمل إنستجرام أكونت أول ما يتم 10 سنين.. عايز فولو بقى للواد عشان يبقى أبوه صيته".

وتفاعل جمهور العسيلي معه عبر الإعجابات والتعليقات على الصورة والتي كان من بينها، "ربنا يخليهولك"، و"ما شاء الله كبر ونور"، و"طالع شبهك، وايه الشعر ده كمان".