رامي عياش يطمئن الجمهور على زوجته بعد إصابتها في انفجار بيروت

علاقات و مجتمع

طمأن الفنان رامي عياش جمهور ومتابعيه، وكذلك الأهل والأصدقاء على زوجته، والتي أصيبت في انفجار بيروت بجروح عديدة.

وكتب عياش عبر صفحته الشخصية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "أشكر كل من سأل عن داليدا دون استثناء. غمرتوني بمحبتكم واهتمامكم انشاالله منوفيكم. جروحها توزعت بين جبينها وأنفها إيديها وإرجيها. ولكن الحمد لله على كل شيء".

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وأكمل في تغريدته، "مصيبة وخسارة غيرنا أكبر من شوية جروح، أطفال مقطوعة أجزائها وناس عم تسبح بدمها صار بالنا بالمساعدة أكتر من حالنا".

كان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحوي مواد مفرقعة، لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها، ولا تزال سحب الدخان الأسود تعلو بيروت جراء الانفجار القوي والذي هز العاصمة اللبنانية برمتها وكذلك ضواحيها.