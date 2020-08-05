الكيمونو الأكثر رواجا هذا الصيف.. وإيلي فارس يشرح اتجاهاته

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

لطالما اعتبرت العباية القطعة الأولى والمفضلة لدى المرأة العربية خاصة خلال فصل الصيف، وهذا ما يدفعها دائمًا إلى اختيار القطع الأنيقة ذات التصاميم المريحة لها، والتي تختلف وفقا لنوع القماش، اللون، وحتى التصميم.

لذلك تحرص المرأة على حسن اختيار "الكيمونو" أو العباية المفتوحة بطريقة صحيحة تساعد على عدم ارتفاع حرارة الجسم وزيادة نسبة التعرق ما يقيها من الإحراج وحتى من المعاناة من الرائحة الكريهة.

ويُفضّل حسن انتقاء القماش، بدءًا من اختيار الحرير، الكتان أو اللينين، فضلا عن القماش القطني الذي يعتبر الأفضل بفصل الصيف، كونه يمتص العرق ويتحمل درجات الحرارة العالية، ما يسمح بدخول الهواء مما يجنب الشعور بالحرّ.

كما يجب تجنب اختيار الأقمشة الشتوية والتي تزيد من حرارة الجسم مثل المخمل، البوليستر، الرايون والدينيم.

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وهنا لا بد من الإشارة إلى أن خطوط موضة العبايات اليوم تميل إلى الألوان الفاتحة مثل: الأبيض، والزهري الفاتح، والبيج، والبطيخي، وجميعها ألوان صيفية تضفي على إطلالتك بهجة، وتجعلك مواكبة للموضة بحذافيرها.

من الأفضل اختيار العباية ذات التصميم الواسع والفضفاض كي تسمح بدخول الهواء وتقليص حرارة الجسم، حاولي اختيار العباية ذات الأكمام الواسعة، وتجنبي التصاميم الضيقة.

كما تتجه تصاميم العباية اليوم إلى القصيرة نوعاً ما، على عكس تصاميم العبايات الطويلة، والتي قد تعيق حركتك. واللافت أن المرأة تلجأ إلى الكيمونو التي ترتدي تحتها التنورة القصيرة أو حتى "الشورط القصير".

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها "فوشيا" مع مصمم الأزياء والستايلست ايلي فارس إذ تحدث عن موضة الكيمونو وكيفية اختيارها وأهميتها خلال فصل الصيف.