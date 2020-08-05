الامارات | بعد 24 ساعة من إعلان إصابتها..أمل عرفة : مسحة " كورونا" سلبية

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 24 ساعة من إعلان إصابتها..أمل عرفة : مسحة " كورونا" سلبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الفنانة السورية أمل عرفة، لجمهوره ومحبيها على وسائل التواصل الاجتماعي، أن المسحة الطبية التي أجرتها جاءت سلبية، معلنة عدم اصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد 24 ساعة من إعلان إصابتها بالفيروس.

وقالت الفنانة عبر صفحتها الرسمية على "تويتر" مساء أمس: "طلعت نتيجة المسحة اللي عملتا اليوم سلبية. ألف الحمد لله." وأضافت أن الأطباء الذين شخصوا حالتها معهم كل الحق، لأنها كانت تعاني من الأعراض المصاحبة لفيروس كوفيد المستجد.

توجهت الفنانة إلى متابعيها قائلة "برجع بقول الكورونا جريب "دمو تقيل جدًا". الحيطة واجب. والحياة مزحة مرات دمها تقيل." لافتة إلى فرحتها العارمة بهذا الخبر الذي أدخل السعادة على أفراد عائلتها وبناتها.

ونصحت النجمة أي شخص مصاب بكورونا بأن يعلن إصابته ولا يخفيها، قائلة: "أي مصاب يعلن ويحكي ولا يخاف. هيك منحمي بعض أكتر. حياتي مهمة وحياتكم كمان مهمة".

وكانت الفنانة السورية أمل عرفة، قد أعلنت مساء الإثنين، أنها مصابة بفيروس كورونا وأنها استشارت خمسة أطباء. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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