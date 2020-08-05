إطلالات صيفية بألوان فاتحة..لإطلالة منعشة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 أغسطس 2020 02:45 مساءً - تفضل الكثير من الفتيات اعتماد إطلالات صيفية بألوان فاتحة؛ لتمنحهنّ قدرًا من الجاذبية والأناقة، ويمكن الاستعانة بهذه الألوان بمختلف الأوقات والمناسبات.

وفي هذا الألبوم، جمعت لكِ "الخليج 365. نت" عدة إطلالات صيفية بألوان فاتحة، يمكنكِ أن تستوحي ما يناسبك من بينها؛ لإطلالة أنيقة ومميزة.



إطلالة صيفية باللونين الفوشيا والأبيض

إطلالة صيفية باللونين الفوشيا والأبيض



إذا كنتِ ترغبين في الظهور بإطلالة هادئة؛ يمكنكِ الاستعانة بهذه الإطلالة، لبلوزة باللون الفوشيا، وبتصميم كشكش على الصدر والأكمام، وتنسيقها مع بنطلون أبيض ضيق.

ويمكنكِ تنسيق حذاء مفتوح ذي كعب عالٍ مع هذه الإطلالة، وشنطة يد متوسطة الحجم، واعتماد تسريحة شعر منسدل على أحد الجانبين.

تابعي المزيد : إطلالات صيفية للمحجبات بألوان فاتحة من مدونات الموضة



إطلالة صيفية بفستان قصير مطبع بالأزهار

إطلالة صيفية بفستان قصير مطبع بالأزهار



إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة صيفية أنيقة، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة، لفستان قصير مطبع بنقشة الأزهار، وبأكمام قصيرة.

ومع هذه الإطلالة، يمكنكِ اعتماد تسريحة شعر مموج، وتنسيق حذاء مفتوح ذي كعب عالٍ، وشنطة صغيرة الحجم باللون الأبيض.

تابعي المزيد : عبايات الربيع بألوان فاتحة من وحي فاطمة حسام في رمضان



إطلالة صيفية من التوب كروب وتنورة قصيرة

إطلالة صيفية من التوب كروب وتنورة قصيرة



إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة صيفية جذابة وراقية، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة، المكونة من توب كروب باللون الأصفر، وبدون أكمام، وتنسيقه مع تنورة قصيرة من نفس قماش التوب كروب.

ويمكنكِ اعتماد تسريحة شعر منسدل للوراء مع هذه الإطلالة، وتنسيق شنطة يد باللون الكافيه، وحذاء ذي كعب عالٍ؛ لتظهري بشكل أنيق.

Advertisements

تابعي المزيد : فساتين خطوبة بألوان فاتحة لعروس 2020

إطلالة صيفية على البحر بفستان بتصميم مخطط

إطلالة صيفية على البحر بفستان بتصميم مخطط



إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة صيفية على البحر، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة؛ لفستان يصل عند الركبة، بتصميم مخطط، وبرقبة عالية، وبأكمام قصيرة.

ومع هذه الإطلالة، يمكنكِ تنسيق حذاء مفتوح ذي كعب منخفض، وشنطة كبيرة الحجم، واعتماد تسريحة شعر مرفوع على شكل كعكة عادية.

تابعي المزيد : إطلالات شتوية بألوان فاتحة من الموديل السعودية روزا



إطلالة صيفية ببلوزة بيضاء قصيرة وبنطلون جينز

إطلالة صيفية ببلوزة بيضاء قصيرة وبنطلون جينز



إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة هادئة لأوقات العمل بفصل الصيف، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة، لبلوزة قصيرة باللون الأبيض، وبتصميم كشكش، وتنسيقها مع بنطلون جينز باللون الأزرق الفاتح.

ويمكنك تنسيق حذاء مفتوح ذي كعب عالٍ مع هذه الإطلالة، وشنطة كبيرة الحجم، واعتماد تسريحة شعر منسدل على إحدى الكتفين.

تابعي المزيد : عبايات بألوان فاتحة لإطلالتك النهارية



إطلالة صيفية لتوب أبيض قصير وتنورة طويلة من الشيفون

إطلالة صيفية لتوب أنبيض قصير وتنورة طويلة من الشيفون



إذا كنتِ مدعوة على حفل أو سهرة بفصل الصيف، وتبحثين عن إطلالة هادئة بألوان فاتحة، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة، لبلوزة قصيرة باللون الأبيض، وبدون أكمام، وتنسيقها مع تنورة طويلة باللون البينك، من الشيفون.

ومع هذه الإطلالة، يمكنكِ اعتماد تسريحة شعر منسدل على الجانبين، وتنسيق حذاء ذي كعب عالٍ، وشنطة صغيرة الحجم.

تابعي المزيد : موديلات عبايات بألوان فاتحة من أشهر الماركات