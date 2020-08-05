موديلات عبايات وجلابيات باللون الأصفر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 أغسطس 2020 02:45 مساءً - يُعتبر اللون الأصفر من أكثر الألوان الرائجة في خطوط موضة عام 2020، ولا سيّما لموسم الصيف وأزيائه؛ وذلك لأنه يمنح المرأة إطلالة مفعمة بالحيوية، وقد برز العديد من موديلات العبايات والجلابيات الصفراء خلال الفترات الماضية، وذلك عبر إنستجرام النجمات وأشهر الماركات العالمية، ومنها نلهمكِ إطلالات محتشمة ومواكبة للموضة، فإليكِ الموديلات.



موديلات عبايات صفراء

تسنيم أبو سيدو



على الرغم من أن ارتداء العباية الصفراء يُعد خيارًا جريئًا ومميزًا، فإن الكثير من مدونات الموضة والنجمات طبقن هذه الصيحة، ومن أحدث الإطلالات يمكنكِ أن تستلهمي من مدونات الموضة طرق تنسيقها، حيث اختارت تسنيم أبو سيدو عباية صفراء مزينة بالنقوش الملونة في الجزء العلوي، وبالشراشيب السوداء المتدلية مع إطلالة حيادية تجمع بين اللونين الأبيض والأسود، فيما نسقت ديما الأسدي عباية صفراء طويلة مزينة بالأبيض والزهور البيضاء مع بنطال من الجينز وبلوزة بيضاء ناعمة؛ لمظهر حيوي مناسب للشابات.

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خيارات الجلابيات الصفراء

جلابيات ديما الأسدي



إن كنتِ ممن يفضلن اللون الأصفر في الأزياء، فيمكنكِ ارتداء الجلابيات الصفراء بكل أناقة وحيوية، لذا جمعنا لكِ اليوم أحدث الموديلات من إنستجرام أشهر مدونات الموضة والفنانات، حيث ارتدت ديما الأسدي جلابية صفراء طويلة وواسعة مزينة برسومات بيضاء في الأطراف، وأكملتها بحذاء ومجوهرات ذهبية وحقيبة ملونة؛ لمظهر بسيط ومرح مناسب للشابات، وفي إطلالة أخرى ظهرت بجلابية واسعة صفراء مصممة بحزام للخصر ومزينة بنقوش فضية في الجزء العلوي، وأكملت مظهرها بحذاء أخضر ومجوهرات ذهبية ناعمة وأنثوية، بينما أطلّت مدونة الموضة وخبيرة التجميل سارة الودعاني بجلابية بدرجة الأصفر الداكن المصمم بأكمام واسعة ومطرز بالأصفر من المنتصف، وأكملت مظهرها بحجاب أبيض ومجوهرات ذهبية مكونة من خاتمين وعدة أساور دائرية؛ لزيّ عربي أنيق، فيما تأنقت الفاشينيستا نهى نبيل بجلابية صفراء واسعة من قماش بارد ومميز، وأكملتها بساعة ذهبية وحذاء أبيض، وجاءت الإعلامية رؤى الصبان بجلابية واسعة من قماش الساتان الأصفر المطرز من المنتصف بالأحجار الملونة مع حذاء ذي كعب أخضر، وبدت في إطلالة عربية في غاية الجمال والأنوثة.

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نصائح عند ارتداء اللون الأصفر

سارة الودعاني



اللون الأصفر يدلُّ على طبيعة الشخص المرحة والمتفائلة والودية، ونظرًا لأن اللون الأصفر يمكن أن يكون فاقعًا في بعض الأحيان، فمن الصعب تحديد الألوان التي تتناسب معه أو تتناقض معه، خاصةً في الملابس؛ فهو لون جريء يمكنكِ إضافته عن طريق إكسسواراتك؛ كالحقائب والأحذية والحجاب وغيرها، ولكن استخدامه في الملابس قد يكون تحديًا كبيرًا لبعض النساء، لذا يمكن كسره بعدة ألوان كالأسود، فيُعتبر اللون الأصفر مع الأسود مزيجًا كلاسيكيًّا يُبرز الألوان، وهو من الألوان الأساسية في العباية، كما يمكنكِ مزجه مع الرمادي؛ بكونهما مكمليْن لبعضهما بشكل جيد، ويزيد اللون الرمادي من جاذبية الأصفر، أو اجمعي في إطلالتك اللون البنفسجي والأصفر، وتذكري أن اللون البني يتماشى جيدًا مع درجة الأصفر الكريمي.

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