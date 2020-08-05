موديلات حقائب رياضية عصرية لكل الأوقات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 أغسطس 2020 02:45 مساءً - لا يخفى على أحد أن الرياضة باتت جزءاً لا يتجزّأ من حياة كل سيدة، خاصة تلك التي تهتم برشاقتها وصحّتها إلى حدّ كبير، وهنا لا بدّ أن تختار ملابسها الرياضية وحقيبتها بعناية حتى تكتمل طلّتها الرياضية وتكون ولا أروع.



متينة وكبيرة

حقيبة متينة وكبيرة من جيفنشي Givenchy



إذا كانت السيدة تبحث عن موديل حقيبة رياضية لوضع الكثير من أغراضها فيها أثناء ذهابها إلى النادي الرياضي، فهي حتماً بحاجة إلى واحدة متينة وكبيرة. ولا شكّ أن هذه الشنط الرياضية تتنوعّ بين حقيبة الظهر، حقيبة الكتف وحقيبة اليد.

ومع اختيار السيدة لحقيبتها الرياضية الجديدة، ستجد نفسها متحمّسة جداً للقيام بالتمارين وهي في كامل نشاطها وقوتها، مع العلم أن هذه الحقيبة بإمكانها أن تلعب دوراً آخِراً من خلال اعتمادها خلال الذهاب إلى البحر أو رحلات السفر.

إذا كانت السيدة صاحبة أسلوب شبابي ولا تفضل اعتماد حقيبة يد ثقيلة، فما عليها سوى اختيار حقيبة الظهر لأنها مريحة وعملية بامتياز، كما من المفضّل أن تختارها من قماش النايلون الأنسب للتمارين الرياضية والتعرّق، بالإضافة إلى أنه يتماشى مع مختلف الملابس السادة أو المطبّعة.

أما في حال كانت تبحث عن حقيبة ظهر رياضية عصرية، فمن الممكن أن تعتمد تلك التي تتميّز بقماشها المبطّن الملفت تماماً والتي تتميّز بأسلوب مطبّع.

من ناحية أخرى، إذا كانت حقائب الكتف أكثر ما يلفت نظر السيدة الرياضية، فما عليها سوى أن تختار تلك التي تتّخذ شكل نصف القمر، خاصة وأن هذا التصميم سائد بقوة خلال هذا العام، فهو يوفّر لها الراحة في التنقّل دون أدنى شك.

وأخيراً يجب ألا ننسى الحقائب الرياضية المعروفة بـDuffle Bag والتي تناسب جميع السيدات اللواتي يحملن الكثير من الأغراض إلى الصالات الرياضية، ومن مميّزاتها أنها عملية ومريحة في الوقت نفسه لأنه بالإمكان اعتمادها كـ "كروس بودي"، أو كحقيبة يدّ خاصة تلك المصنوعة من القماش الشفّاف، فهذا التصميم ينسجم مع صاحبات الأسلوب العصري والكلاسيكي في آن واحد.



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الحقيبة الرياضية السوداء الفخمة

حقيبة رياضية سوداء من جي دبليو أندرسون JW Anderson

كما سبق وذكرنا، باتت الرياضة تتناغم مع مبدأ الأناقة، وهذا ما أظهرته الحقيبة السوداء الفخمة التي لا تغيب ولا في أي موسم، بل هي حاضرة دائماً تليق بالمرأة الأنيقة، ويمكن استخدامها حتى خارج النادي الرياضي.

تعتبر الحقائب الرياضية بشكل عام كلاسيكية في تصميمها وموديلها، ولكن قد يدخلها بعض التعديلات البسيطة في كل موسم، كالحقيبة المستطيلة باللون الأسود والزهري.

أما حقيبة الظهر الميتاليكية فهي ضرورية وأساسية لكل سيدة تهوى المشاركة في مباراة أو مخيّم، وتحتاج إلى حقيبة ظهر رياضيّة بامتياز ومميزة في تصميمها، ما عليها سوى اختيار تلك المصنوعة من اللون الفضّي الميتاليكي الذي يجعلها محطّ أنظار الجميع.

وأخيراً يجب ألا ننسى الحقيبة الرياضية الجانبيّة الرائجة كثيراً هذا الموسم والمميزة بلونيها الأسود والذهبي.



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