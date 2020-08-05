كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 أغسطس 2020 02:45 مساءً - تعد ساعة اليد من قطع الإكسسوارات المهمة لدى الكثير من الفتيات والشباب؛ إذ يعتمدون عليها في مختلف إطلالاتهم، سواء اليومية أو المناسبات الكبيرة.

ولكل إطلالة ما يناسبها من موديل ساعة؛ لتبدو بشكل أنيق وجذاب، ومع تعدد موديلات الساعات، يفضل الكثيرون الساعات الرفيعة، وآخرون يفضلون الأخرى ذات السوار العريض.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لكِ "الخليج 365. نت" عدة موديلات لساعات نسائية رفيعة بمينا بارزة، يمكنكِ أن تختاري ما يناسبك من بينها؛ لإطلالة جذابة ومتميزة.



ساعة من بياجيه

ساعة من بياجيه



إذا كنتِ تبحثين عن تصميم أنيق بين موديلات ساعات نسائية رفيعة بمينا بارزة، يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الأنيق من بياجيه، لساعة بوسيشن، عبارة عن علبة من الذهب الأبيض (عيار 18 قيراطًا) مرصعة بالألماس.

ويتمتع هذا التصميم بطبقة مينا وردية من عرق اللؤلؤ مرصع بـ11 ألماسة، وبحزام وردي من جلد التمساح، ويمكنكِ تنسيقها مع إطلالات متعددة نهارية أو مسائية، حسب رغبتك.

تابعي المزيد : أجمل موديلات ساعات من الذهب الأصفر



ساعة من بولغاري

ساعة من بولغاري



إذا كنتِ ترغبين في الظهور بإطلالة كاجوال، وتبحثين عن تصميم أنيق ومميز بين موديلات ساعات رفيعة بمينا بارزة، يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم من بولغاري، لساعة سيربنتي، مع علبة من الذهب الوردي (عيار 18 قيراطًا)، مرصعة بالألماس.

ويتمتع هذا التصميم بطبقة مينا مطلية باللون الأحمر، وسوار بلفتين قابل للتبديل من جلد ثعبان الكارونغ الأحمر.

تابعي المزيد : تعرّفي إلى مجموعة ساعات فرح الهادي

Advertisements



ساعة من ديور

ساعة من ديور



إذا كنتِ تبحثين عن تصميم جذاب ومميز بين موديلات ساعات نسائية رفيعة بمينا بارزة، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم الأنيق من ديور، لساعة يد من الفولاذ المقاوم للصدأ.

ويتمتع هذا التصميم بإطار من الصلب، وتاج مرصع بالألماس، وسوار رفيع منسوج ملون وقابل للتبديل، ويمكنكِ تنسيق هذه الساعة مع إطلالات ومشاوير النهار السريعة.

تابعي المزيد : أحدث ساعات نسائية فخمة بالألماس



ساعة من شوميه

ساعة من شوميه



إذا كنتِ تبحثين عن تصميم كلاسيكي وبسيط بين موديلات ساعات رفيعة بمينا بارزة، يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الأنيق من شوميه، لساعة يد بطبقة مينا بارزة باللون الأزرق، على شكل قرص مطلي بالذهب الوردي، ومرصع بالألماس.

ويتمتع هذا التصميم بسوار رفيع من جلد السحلية باللون الأزرق، ويمكنكِ الاستعانة بهذه الساعة في مختلف الأوقات والمناسبات.

تابعي المزيد : ساعات نسائية فخمة من الذهب الأبيض