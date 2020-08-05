يارا تواسي اللبنانيين في ضحايا انفجار بيروت: يارب الطف بينا

علاقات و مجتمع

أعلنت الفنانة اللبنانية يارا، بالغ حزنها بعد وقوع انفجار هز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء أمس، الذي وقع بالميناء البحري، وأسفر عنه سقوط الكثير من الضحايا.

وغردت الفنانة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلةً "يا رب ألطف بنا وبوطننا وارحم شُهدائنا واشفي الجرحى وصبّرنا يا رب... ما إلنا غيرك يا رب".

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وكلّف الرئيس اللبناني ميشال عون، القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بالعمل على معالجة تداعيات الانفجار الكبير الذي وقع بالميناء البحري للعاصمة بيروت، وتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة من العاصمة والضواحي لضبط الأمن.

وطلب الرئيس اللبناني، في تصريحات مساء الثلاثاء، بتقديم الإسعافات إلى الجرحى والمصابين جراء الانفجار، على نفقة وزارة الصحة، وتوفير الإيواء للعائلات التي تشردت نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات بسبب الانفجار.