سعودية مصابة بكورونا تلد 3 توائم أصحاء بـ"ولادة قيصرية"

علاقات و مجتمع

في سابقة هي الأولى منذ انتشار الفيروس المستجد، أعلن الطاقم الطبي في مستشفى النساء والولادة والأطفال بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف السعودية، ولادة 3 توائم أصحاء لأم مصابة بفيروس كورونا المستجد.

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ووفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية، أشارت إدارة المستشفى، إلى أن "الولادة تمت بعملية قيصرية، وبحضور طاقم متخصص في النساء والولادة وحديثي الولادة والتخدير والعمليات وتحت إجراءات احترازية كاملة طبقا للبروتوكولات الصادرة عن وزارة الصحة في ما يخص التعامل مع الأمهات المصابات أو المشتبه بإصابتهن بالفيروس".

وأكدت مديرية صحة الجوف، أن "والدة التوائم الثلاثة بحالة صحية جيدة، وأن المواليد صحتهم جيدة ولله الحمد".

وأضافت: "بعد أن أجريت لهم الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، وخضعوا للمراقبة والاطمئنان، تم التأكد من خلوهم من أعراض كورونا، وذلك وفق الإجراءات العالمية المتبعة في مثل هذه الحالات".