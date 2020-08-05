معلومات عن نادين نجيم ضحية انفجار مرفأ بيروت "أصاب نصف وجهها"

علاقات و مجتمع

جالسة هادئة مطمئنة أمام التلفاز، كان هذا هو حال نادين نسيب نجيم أمس، ولكن فجأة باغتها انفجار مرفأ لبنان، بصورة وصفتها بأنها غير كل الصور، وقالت شقيقتها إنها خضعت لعملية لمدة 6 ساعات في أحد مستشفيات لبنان.

كما روت نادين أنها تركت منزلها حافية ومدممة ونزلت 22 طابقا كي تستطيع الذهاب للمشفى، وكان الطريق مليء بالجرحى والمصابين، وكان بيتها قريبا من منطقة الانفجار، وفيما يلي أبرز المعلومات عن نادين نسيب نجيم.

من هي نادين نسيب نجيم؟

- ولدت في 7 فبراير 1984، أي تبلغ من العمر 36 عاما.

- ولدت في لبنان، وهي ممثلة وعارضة أزياء لبنانية.

- هي مسيحية نسبة لوالدها الذي كان يعمل خياطا رجاليا، بينما والدتها مسلمة.

- تحمل الجنسية التونسية أيضا لأن والدتها تونسية.

- نادين نجيم درست إدارة الأعمال في لبنان وحصلت على الشهادة فيها.

- بدأت في مجال الموديلنج منذ كان عمرها 16 سنة.

- حصلت على لقب ملكة جمالة لبنان 2004، متفوقة على لاميتا فرنجية.

- شاركت في العديد من مسابقات الجمال العالمية، وحصلت على لقب أجمل وجه في الصين عام 2007.

Advertisements

- من بين البرامج التي شاركت في تقديمها هي أجيال، طريق.

- دخلت مجال التمثيل عندما رشحها شكري أنيس فاخوري في عام 2009 للمشاركة في مسلسل "خطوة حب".

- حصلت بعده على جائزة "الموريكس دور" لعام 2010، فكان المسلسل بمثابة البوابة التي دخلت منها عالم الفن.

- في كل عام كان لنادين مشاركة درامية في مسلسل، كما شاركت في العديد من الأفلام اللبنانية.

- تزوجت من هادي أسمر من عام 2012 بعد قصة حب دامت لشهور.

- رزقت نادين منه بأثنين من الأبناء 2 هما هافين، جيوفاني.

- انفصلت نادين عن زوجها بشكل ودي عام 2019.

- قالت نادين مؤخرا إنها وضعت كل أموالها بعد الطلاق لتجهيز بيتها الحالي.

- تضرر البيت بشكل كبير في انفجار مرفأ لبنان كمان أصيبت نادين.

- تعرض نصف وجه نادين للضرر بسبب الانفجار القريب من البيت، وخضعت على إثره لعملية استغرقت 6 ساعات.

- طمأنت نادين جمهورها على أولادها الذين لم يكونوا في البيت، وعلى نفسها بعد العملية، وطلبت من الجميع الدعاء للبنان وأهلها.