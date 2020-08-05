هكذا فعل انفجار بيروت بفنانات لبنان: إصابة نادين نجيم وتهشم منزلي إليسا وهيفا

علاقات و مجتمع

كارثة كبرى عاشها المجتمع اللبناني بأكمله مساء أمس، نتيجة انفجار مرفأ بيروت، والتي راح ضحيته الكثير من الضحايا والمصابين ومن بين هؤلاء المتضررين عدد من النجمات اللبنانيات اللاتي أصبن وتهشمت منازلهن.

تحطم بيت هيفاء وهبي وإصابة مديرة منزلها

وتأثر منزل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جراء التفجير، وذلك بعد أن نشرت فيديوهات عبر حسابها بتطبيق Instagram للمنزل تستعرض فيه الخسائر التي تعرضت لها، وطالبت جمهورها بالدعاء لروبي ربة منزلها التي أصيبت في رأسها وعينها ونقلت على الفور إلى المستشفى.

وطالبت "هيفاء" من الجمهور العربي بالدعاء لمديرة منزلها بعد أن ظهر أثاث البيت محطما في الصور التي نشرتها على مواقع التواصل: "ادعوا لربة بيتي روبي بالشفاء انصابت برأسها وعينيها ونقلت إلى المستشفى.. نحن كلنا بخير الحمدلله وقدر الله وما شاء فعل".

إليسا: بيتي تكسر كلو بس مش مهم

أما المطربة اللبنانية إليسا، فقد أعلنت عقب الانفجار بوقت قليل، أن منزلها كان من ضمن خسائر تفجيرات مرفأ لبنان.

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وكتبت إليسا عبر حسابها بموقع Twitter: "محروق قلبي من جوا ومقهورة عا بلدي من اللي صار. أنا الحمدلله بخير وإنشالله ما يكون في شهدا، وكل الجرحى يتعافو يا رب !بيتي تكسر كلو بس مش مهم ،المهم، الله يحمي لبنان".

نديم نسيب تخضع لجراحة بسبب الانفجار

وأعلنت الإعلامية اللبنانية ريما نجيم أن شقيقتها الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم أصيبت جراء الانفجار الذي هز بيروت، وخضعت لعملية جراحية طويلة استمرت 6 ساعات.

وقالت الإعلامية في تغريدة لها على صفحتها الرسمية في "تويتر": "لكل اللي عم يسألوني عن نادين نسيب نجيم وبدن يطمنوا عنا بعتذر كون عم بنقل خبر بيشغل البال بس نادين تأذت بالانفجار".

وأضافت: "خضعت لعملية جراحية طويلة استمرت 6 ساعات وهي حاليا أفضل والأولاد بأمان الحمدلله إنشاءلله قريبا بتحكي معكن هي بس طلبت طمنكن عليها".

كما طلبت من محبيها الصلاة لها، من أجل تعافيها وعودتها سالمة إلى حياتها الطبيعية وعائلتها.

تحطم منزل وسيارة دومينيك حوراني في انفجار بيروت

أما المغنية اللبنانية دومينيك حوراني، فقد أعلنت تحطم منزلها وسيارتها، وإصابتها هي وابنتها بجروح بسيطة، بسبب الانفجار الضخم الذي هز أرجاء العاصمة اللبنانية بيروت.

ونشرت دومينيك، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، صورًا لإصابتها هي وابنتها، ولمنزلها وسيارتها المحطمين، معلقة: "الحمد لله أنا وديلارا اتكتب لنا عمر جديد، جروح بسيطة.. لكل اللي بيكلموني وبيسألوا عليا أنا في حالة صدمة".