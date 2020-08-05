علاقات و مجتمع
طمأنت ريما نجيم، جمهور نادين نسيب نجيم عليها، وذلك بعد إصابتها في انفجار مرفأ لبنان، حيث خضعت نادين بحسب شقيقتها لعملية جراحية استغرقت حوالي 6 ساعات.
وكتبت ريما في صفحتها الشخصية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "لكل اللي عم يسألوني عن نادين نسيب نجيم وبدّن يطمّنوا عنّا بعتذر كون عم بنقل خبر بيشغل البال".
وأكملت، "بس نادين تأذّت بالانفجار خضعت لعملية جراحية طويلة استمرّت 6 ساعات، وهي حالياً أفضل والاولاد بأمان الحمدلله إن شاء الله قريباً بتحكي معكن هيّ بس طلبت طمّنكن عليها، صلّولها".
وتضررت نادين من الانفجار، كما تضرر بيتها، وكثير من البيوت اللبنانية والتي كانت في محيط انفجار مرفأ لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر شقيقة نادين نسيب تطمئن جمهورها: خضعت لعملية اسغرقت 6 ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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