فيديو.. نادين نسيب عن انفجار بيروت: نص وجهي اتكسر

علاقات و مجتمع

مقطع فيديو مصور لا يتعدى مدته 23 ثانية، شاركته الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تحدثت من خلاله عن الأضرار التي لحقت بها إثر الانفجار الذي هزّ بيروت ووصل صداه إلى أنحاء العاصمة اللبنانية حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.

بصوت متقطع يملؤه الحزن، روت الفنانة تفاصيل تأثرها بالانفجار، وتحطم منزلها بالكامل، قائلةً "كنت قاعدة جنب الشباك عم شوف تلفزيون تتخايلوا شو صار فيني، بشكر ربي أولاً رجع خلقني وأعطاني عمر جديد الانفجار كان قريب والمنظر مش متل الحكي فعلاً يلي بيفوت على بيت وبيشوف الدم وين ما كان".

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وتابعت الفنانة، "كل شي مكسر ما بيقول أنه بعدنا عايشين الحمدالله ألف مرة عطاني القوة انزل 22 طابق حافية مغطسة بالدم تقدر خلص حالي الناس كلها مدممة جرحى قتلى سيارات مكسرة ناس عم تصرخ وتبكي".

مأساة كبيرة عاشتها الفنانة منذ اندلاع الانفجار، "وقفت سيارة قلتله دخيلك ساعدني كان ابن حلال وصلني على أول مشفى رفضوا يستقبلوني لأنه كانت مكدسة بالجرحى رجع اخدني على مشفى المشرق أسعفوني وخضعت لعملية 6 ساعات لانه نص وجهي وجسمي مدمم".

وأكملت، "يلي شفته على أرض صعب كتير ينوصف فعلاً وكأنه قنبلة نووية شكراً يا رب إنك حميتني وحمدالله ولادي بخير وسلامة، ما كانوا بالبيت بشكر الله كل لحظة ويا رب ترحم الموتى وتشفي الجرحى".