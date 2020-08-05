بدون أدوية.. علاجات طبيعية للتخلص من الصداع

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

الصداع حالة مرضية شائعة يعاني منها الكثيرون يومياً. وهناك أنواع كثيرة من الصداع، وأكثرها شيوعاً الصداع التوتري.

ورغم وجود الكثير من الأدوية لتخفيف أعراضه، هناك أيضاً علاجات طبيعية فعالة، حسب موقع "هيلث لاين".

وفيما يلي بعض العلاجات المنزلية للتخلص من الصداع طبيعياً، حسب ما جاء في موقع "24 الإماراتي".

شرب المياه

أظهرت الدراسات أن الجفاف المزمن، سبب شائع للصداع التوتري، والصداع النصفي.

وتبين أن شرب المياه يخفف أعراض الصداع لدى الذين يعانون من الجفاف بين 30 دقيقة و 3 ساعات. ولتجنب الجفاف يمكن أيضاً تناول الأطعمة الغنية بالماء.

المغنسيوم

المغنسيوم معدن مهم لوظائف لا حصر لها في الجسم، بما فيها التحكم في سكر الدم ونقل الأعصاب. وتبين أيضاً أن المغنسيوم علاج آمن وفعال للصداع.

وتشير الأدلة إلى أن نقص المغنسيوم أكثر شيوعاً لدى الذين يصابون بالصداع النصفي المنتظم مقارنة مع الذين لا يصابون به.

وأظهرت الدراسات أن العلاج بـ600 ميليجرام من سترات المغنسيوم الفموي في اليوم يساعد في خفض تكرار، وحدة الصداع النصفي.

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قدر كاف من النوم

الحرمان من النوم من الأسباب التي يمكن أن تؤدي للصداع. كما أن كثرة النوم أيضاً تؤدي للصداع.

وللحصول على أقصى الفوائد، يفضل النوم بين 7 سبع و7 ساعات ليلاً.

الزيوت الأساسية

الزيوت الأساسية هي سوائل عالية التركيز تحتوي على مركبات عطرية من نباتات مختلفة. ويساعد زيت النعناع، والخزامة على مواجهة الصداع.

وتبين ان استخدام زيت النعناع يقلل أعراض الصداع التوتري.

كما أن زيت الخزاممة فعال في تقليل آلام الصداع النصفي والأعراض المرتبطة به عند وضعه على الشفاه العليا واستنشاقه.

الاسترخاء باليوجا

ممارسة اليوجا وسيلة ممتازة لتخفيف الضغط وزيادة المرونة وتقليل الألم وتحسين الجودة الحياة. وقد تساعد حتى في تقليل شدة وتكرار الصداع.

أظهرت إحدى الدراسات أن الذين مارسوا اليوجا 3 أشهر لاحظوا تراجعاً كبيراً في مدى تكرار الصداع وشدته وأعراضه مقارنة مع الذين لم يمارسوها.