أحدث صيحات فساتين الزفاف في 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

تحلم كل فتاة بفستان الزفاف منذ نعومة أظفارها وترغب في أن تبدو في قمة أناقتها في ليلة العمر. وفي 2020 تطل فساتين الزفاف بتصاميم عديدة تتنوع بين الجريئة والهادئة لتجد كل عروس ما يناسب أسلوبها وشخصيتها.

وأوضحت مخططة الزفاف الألمانية كيرين فيزينر أن موضة فساتين الزفاف هذا العام تطل بتصاميم جريئة، تخطإذ ف الفساتين الأنظار إليها بالقصات العميقة أماماً وخلفاً.

فتحات Cut-outs

كما تتألق بعض الموديلات بفتحات Cut-outs المثيرة، والتي غالباً ما تكون مغطاة بتول شفاف أو تطريزات جذابة.

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وأضافت فيزينر أن موضة فساتين الزفاف تسلط الضوء هذا الموسم على الأكمام، تزداون بعض الموديلات بأكمام منتفخة على غرار أزياء عصر النهضة، التي تنطق بالأناقة والفخامة.

بساطة وعملانية

ومن جانبها أشارت سوزان ليبه برنارد إلى اتجاه مضاد يشهد رواجاً كبيراً هذا الموسم، يتمثل في البساطة والعملانية، إذ يأتي الفستان بتصميم بسيط يتيح إمكانية إعادة ارتدائه في مناسبات أخرى بعد حفل الزفاف.

وأضافت رئيسة تحرير مجلة "العروس والعريس" الألمانية أن من أمثلة هذه الموديلات فستان من تنورة ذات وسط عال مع توب من الدانتيل، كما تشهد الجمبسوت رواجاً كبيراً، إذ تمتاز هذه القطعة الأحادية بطابع عملي يناسب أنشطة الحياة اليومية.

أما الألوان فأكدت سوزان ليبه برنارد أن الأبيض لا يزال يتربع على عرش موضة فساتين الزفاف، إلى جانب درجات البيج المائل للأصفر، والبنفسجي الفاتح للغاية.