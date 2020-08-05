عارضة أزياء أوكرانية تتعرض لاعتداء وحشي في تركيا

علاقات و مجتمع

كشفت داريا كيريليوك،عارضة الأزياء الأوكرانية، تعرضها لاعتداء وحشي بالضرب على يد رجال أمن أحد الأندية الشاطئية في تركيا، خلال قضائها عطلة في مدينة إزمير التركية برفقة أصدقائها.

ونشرت "كيريليوك"، صورة لها بعد تعرضها للاعتداء بالضرب، على حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث تظهر خلالها باكية ووجهها ملطخ بالدماء.

وعلقت العارضة الأوكرانية قائلة: "لا أريد أن أبقى صامتة، وسأروي تفاصيل ما حدث لي ولصديقي، والمجموعة التي كانت برفقتنا".

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وأضافت: "لقد تعرضنا لهجوم من قبل رجال الأمن في شاطئ مومو بإزمير التركية، 4 شابات تعرضن للكم على وجوههن وأنا من بينهن، فيما تعرض الشباب لإصابات شديدة".

وتابعت: "قدمنا تقريرا مفصلا للشرطة بشأن الهجوم الذي تعرضنا له، لا يجب أن نغض الطرف عما حدث، ويجب أن يتوقف العنف ضد النساء".

بعدها بساعات نشرت "كيريليوك"، بيانا اتهمت فيه "نادي مومو" بالتهرب من المسؤولية، وأنهم ادعوا تعرضها للضرب على يد صديقها، مشيرة إلى أن إدارة النادي ترفض نشر مقطع الفيديو من كاميرا المراقبة التي وثقت الواقعة.

وقالت في البيان: "ما يدعونه أمر جنوني، في البداية يقومون بضربي أنا وصديقي، ثم يدعون أنه هو من ضربني، إن المدى الذي سيذهب إليه مومو ليسيء إلي ولصديقي غير معقول".