كتب: هن -
03:53 ص | الأربعاء 05 أغسطس 2020
تبحث السيدات عن طرق مختلفة لتقديم البيتزا ولذلك تقدم "هُن" رقاق بيتزا للشيف أميرة شنب .
مقادير رقاق بيتزا
لفة رقاق طري
سمنة بلدي مذاب
مرقة لحم ساخن
للحشوة
زيتون أسود
حلقات جبن مشكلة مبشورة
زيتون أخضر
حلقات طماطم مفرومة بدون القلب
بصل أحمر جوليان
كيلو بسطرمة
طريقة تحضير رقاق بيتزا
تدهن صينية الفرن بالسمن وخصوصاً الجوانب.
ضاف ورقة رقاق ثم يضاف نصف كمية ورق الرقاق مع مراعاة غمسه في المرق ثم دهن السمن بين كل ورقة والأخرى.
تضاف مكونات الحشوة ثم تكرر عملية ورق الرقاق مع دهن السمن بينها.
يضاف بعض السمن على الوجه ثم المرق وقليل من الزيتون والطماطم.
يزج بالفرن حتى احمرار الوجه ويقدم.
أميرة شنب - أميرة في المطبخ
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