دراسة تحدد من يمكنه التعافي من كورونا دون علاج بالأكسجين

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

وجدت دراسة حديثة نشرت، اليوم الاثنين، أن أغلبية المرضى في كوريا الجنوبية تحت عمر 50 قد تعافوا من المرض دون الحاجة إلى علاج بالأكسجين

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية، أن الدراسة أجريت في المركز الطبي الوطني الكوري وشارك فيها 3060 شخصا يعاني من فيروس كورونا، وتمت معالجتهم في 55 مستشفى في جميع أنحاء البلاد منذ تسجيل كوريا الجنوبية أول حالة إصابة بفيروس كورونا في يوم 20 يناير حتى 31 مايو، وفق ما ذكر موقع "سبونتيك".

وحسب البيانات احتاج 1.2% من المرضى الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما فقط إلى العلاج بالأكسجين أو التنفس الاصطناعي في اليوم الـ14 من ظهور أعراض كورونا.

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بينما احتاج 17.3% من المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، إلى العلاج بالأكسجين أو التنفس الاصطناعي.

وفي اليوم الـ28 من ظهور الأعراض، احتاج 1.5 من المصابين تحت أقل من 50 عاما، و13.2% من المصابين أكثر من 50 عاما، إلى العلاج بالأكسجين أو التنفس الاصطناعي.

وبلغ معدل الوفيات من بين المصابين تحت 50 عاما صفرا في اليوم الـ28 من ظهور الأعراض، غير أن المعدل لدى المصابين في الخمسينات من العمر بلغ 0.5%، وارتفع لدى المصابين في الستينات والسبعينات والثمانينات أو أكبر إلى 0.9% و5.8% و14% على التوالي.

وحتى الآن أصيب 14400 شخص في كوريا الجنوبية بالفيروس وتوفي 301 شخصا.