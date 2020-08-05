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طريقة عمل رقاق باللبن والسكر

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كتب: هن -

02:25 ص | الأربعاء 05 أغسطس 2020

رقاق باللبن والسكر

قدمت الشيف غادة جميل، طريقة عمل رقاق باللبن والسكر، وذلك من خلال برنامجها "اتفضلوا عندنا" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات يمكن تحضيرها بخطوات بسيطة.

مقادير عمل رقاق باللبن والسكر

رقاق ناشف 

لبن 

كريمة لباني 

سكر 

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سمنة بلدي 

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زبيب 

فانيليا 

مكسرات مشكلة 

سكر بودرة 

طريقة عمل رقاق باللبن والسكر

يرفع السمن على النار ثم يضاف اللبن والسكر والفانيليا.

يدهن الرقاق بالسمن ثم يضاف له اللبن ويضاف سكر بودرة بين طبقات الرقاق.

يزج بالفرن حتى يحمر قليلاً.

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يضاف لباقي اللبن على النار الكريمة اللباني.

ينقع الزبيب في ماء مغلي حتى ينفش قليلاً.

يضاف السكر البودرة واللبن والمكسرات ويقدم.

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