هل يوجد طريقة للتحكم في الشهية قبل الدورة الشهرية؟.. طبيبة توضح

صحة

قد لا تجد بعض الفتيات والسيدات مبررًا لكثرة تناول الطعام خلال الفترة التي تسبق الدورة الشهرية ولا تعرف كذلك كييفية التغلب على زيادة تناول الكربوهيدرات والسكريات؟.

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وأوضحت اختصاصية التغذية اللبنانبة ماجي ترماز أسباب الشهية المفرطة في هذه الفترة الزمنية بأن بعض الأبحاث تشير إلى أنّ التغيرات في مستويات هرمونات الاستروجين والبروجسترون تؤدي إلى رغبة شديدة في تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والسكريات في الفترة السابقة للدورة الشهرية، وذلك يعود إلى أنّ هذه الأطعمة تخفف من الحالة المزاجية والتعب التي تحدث غالبًا قبل الطمث.

وأضافت أخصائية التغذية، وفقا لـ "النهار" اللبنانية، أن السكريات والنشويات تفرز في الجسم مادة السيروتونين، وهي مادة كيميائية تزيد من الشعور بالسعادة، فعلى سبيل المثال: الكربوهيدرات البسيطة الموجودة في الحلوى والكعك والخبز الأبيض يمكن أن تطلق السيروتونين وتحارب التعب، ما يزيد نسبة تناولها، رغم أنّها غير صحية وتتسبب بزيادة في الوزن.

أما عن الحلول للتغلب على الزيادة في تناول الكربوهيدرات والسكريات، فتقول ماجي، أنه في حال كانت للفتيات الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الحلوة، يمكن اللجوء إلى الفواكه الطازجة والعصائر المصنوعة من الفاكهة والزبادي المجمد والآيس كريم قليل الدسم والكاسترد يقدمون خيارًا صحيًا أكثر من الحلوى.

إلى جانب ذلك، يؤدي المشي السريع أو أي شكل آخر من النشاط البدني المعتدل إلى إفراز الجسم "مواد كيميائية جيدة" مثل الإندورفين. كما تساعد تقنيات الاسترخاء، مثل التنفس العميق والتدليك والتأمل واسترخاء العضلات التدريجي واليوغا في المساعدة بتحسين المزاج.