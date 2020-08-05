دراسة: تناول الشوكولاتة بكثرة قد يسبب الإصابة بهذا النوع من السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

كشفت دراسة حديثة أن تناول الكثير من الشوكولاتة، يمكنه أن يزيد من مخاطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، تتفاعل الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل الشوكولاتة مع بكتيريا الأمعاء، وفقا لما ذكره موقع "سبونتيك".

وأجرى الباحثون اختبارات على الفئران، حيث أدخلوا إلى أجسادها البروتين المتحور في القولون، ما جعل سرطاناتها أسوأ.

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وقال فريق البحث من الجامعة العبرية في القدس، إن ذلك الاكتشاف يفسر سبب بدء معظم سرطانات الجهاز الهضمي في القولون.

وأوضح الباحثون أن هؤلاء المعرضين لخطر الإصابة بسرطان الأمعاء، ينبغي عليهم فحص الأمعاء بشكل أكثر تكرارا، والتفكير في الأطعمة التي يتناولونها.

يذكر أنه عادة ما تكون مضادات الأكسدة جيدة للصحة وتحمي الخلايا من مسببات أمراض القلب والسرطان والعديد من الأمراض الأخرى.